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Genesis con l’orchestra: lo show‑evento arriva nelle arene italiane

Dopo il doppio sold‑out alla Nuvola di Roma, arriva il tour estivo di 'Genesis – One Night with the Orchestra': 100 artisti sul palco, Nick D’Virgilio e Martin Levac in una line‑up mondiale, la narrazione di Carlo Massarini e quattro date nelle grandi arene italiane.

Genesis con l’orchestra: lo show‑evento arriva nelle arene italiane
07 maggio 2026 | 19.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il tour estivo di ‘Genesis – One Night with the Orchestra’ arriva nelle grandi arene italiane dopo il doppio sold‑out all’Auditorium della Nuvola di Roma, dove due serate consecutive hanno richiamato 3.400 spettatori e ottenuto critiche entusiaste. Non si tratta di una tribute band, ma di un’opera totale che fonde rock e musica classica, un format innovativo che integra le parti originali della London Symphony Orchestra con una band elettrica di altissimo profilo. Lo spettacolo alterna momenti sinfonici a esplosioni rock, con la Nova Amadeus Rock Symphonic Chorus and Orchestra, formata da 60 elementi diretti dal Maestro Stefano Sovrani e da 16 coristi tra cui spicca la voce di Giorgia Andreozzi, uniti in una narrazione sonora che restituisce la grandezza dei Genesis in una forma nuova e immersiva.

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A garantire autenticità e statura internazionale c’è una line‑up che ha scritto pagine importanti della storia della musica: Nick D’Virgilio, già batterista dei Genesis nell’album 'Calling All Stations' e colonna degli Spock’s Beard, considerato tra i primi tre batteristi al mondo e scelto da Steve Hackett per i suoi tour mondiali; Martin Levac, cantante e batterista canadese, interprete definitivo di Phil Collins, mancino naturale come lui e capace di ricreare con precisione sorprendente timbro, impostazione e gli iconici Drum Duets insieme a D’Virgilio; Adriano Martino, chitarrista di grande sensibilità reduce dai successi del Festival di Sanremo; Fabio Crespiatico, sassofonista di statura internazionale, collaboratore dei membri dei Supertramp e veterano di Sanremo, che considera il festival un 'oro olimpico' per il rigore e la perfezione tecnica richiesti sul palco dell'Ariston.

A tenere insieme lo spettacolo è la narrazione di Carlo Massarini, “Mr. Fantasy”, che con il suo racconto autorevole trasforma il concerto in un viaggio storico e culturale attraverso l’universo dei Genesis: la sua presenza aggiunge un livello ulteriore di lettura, unendo memoria, contesto e visione.

Dopo le tappe internazionali in Portogallo e Spagna, il tour approda in Italia in quattro location prestigiose: il 16 giugno a Milano (Teatro Arcimboldi), il 22 giugno a Roma (Cavea dell’Auditorium Parco della Musica), il 25 giugno a San Pancrazio Salentino (Forum), il 28 giugno a Napoli (Arena Flegrea). Un percorso che porta l’opera sinfonico‑rock in alcuni dei luoghi più iconici dell’estate italiana.

Il successo travolgente del format ha già aperto la strada al futuro: per il 2027 è in programma un nuovo evento dedicato ai Queen, sempre alla Nuvola di Roma, con la partecipazione straordinaria di Brian May.

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Genesis One Night with the Orchestra London Symphony Orchestra Nova Amadeus Rock Symphonic Chorus and Orchestra Spock's Beard Supertramp
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