George Clooney e sua moglie Amal ottengono la cittadinanza francese

L'attore ha affermato che le leggi sulla privacy che proteggono i bambini dai paparazzi sono state un fattore determinante nella decisione della famiglia

George Clooney con la moglie Amal Alamuddin - (Ipa)
30 dicembre 2025 | 07.00
Redazione Adnkronos
George Clooney ha ottenuto la cittadinanza francese, insieme alla moglie Amal Clooney e ai loro due figli, secondo un decreto ufficiale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale francese.

La pubblicazione conferma un'ambizione a cui Clooney aveva accennato all'inizio di dicembre, quando aveva elogiato le leggi francesi sulla privacy che proteggono la sua famiglia dai paparazzi scrive il Guardian. “Amo la cultura francese, la vostra lingua, anche se dopo 400 giorni di corsi non la parlo ancora bene”, ha dichiarato l'attore alla radio RTL in inglese.

“Qui non fotografano i bambini. Non ci sono paparazzi nascosti davanti ai cancelli della scuola. Questo è il fattore più importante per noi”, ha affermato l'attore che ora ha la doppia cittadinanza, statunitense e francese. Il legame di Clooney con l'Europa risale a prima del suo matrimonio nel 2014 con Amal Alamuddin, un'avvocata britannico-libanese specializzata in diritti umani che parla correntemente il francese.

Clooney possiede una tenuta nella regione italiana del Lago di Como, acquistata nel 2002, e lui e sua moglie hanno anche comprato un maniero storico in Inghilterra. La loro proprietà nel sud della Francia, un'ex tenuta vinicola chiamata Domaine du Canadel, vicino al villaggio di Brignoles, è stata acquistata nel 2021.

