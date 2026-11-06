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Georgina Rodriguez e la nuova auto: "È arrivata la consegna" - Video

La modella e influencer argentina ha mostrato tutto sui social

Georgina Rodriguez e la nuova auto - Instagram
Georgina Rodriguez e la nuova auto - Instagram
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06 novembre 2026 | 12.44
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Consegna speciale per Georgina Rodriguez. La modella e influencer argentina, sorella di Belen, ha ricevuto finalmente la nuova automobile, che le è stata consegnata direttamente a casa e immortalata, ovviamente sui suoi profili social. Su Instagram Rodriguez ha pubblicato un video dell'arrivo della macchina e del suo primo ingresso dell'auto, condividendo le sue sensazioni.

"Quando la consegna arriva a casa tua", ha scritto nella descrizione del video condiviso sul proprio profilo Instagram.

 

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