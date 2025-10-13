Giorgia, la 'lunga' pausa del tour scatena i rumors: a Sanremo come co-conduttrice?

L'artista romana pubblica il raddoppio di alcune date e non passa inosservato il lungo 'stop' di 'Palasport Live'. Dall'entourage di Giorgia né conferme né smentite ma non sarebbe la prima volta che l'interprete di brani iconici come 'E poi' e 'Come saprei' sul Festival decide all'ultimo

Dopo un’estate trionfale con il 'Come Saprei Live' e una serie di concerti tutti sold out nelle location più suggestive d’Italia, Giorgia è pronta a tornare sul palco con il nuovo tour 'Palasport Live'. La tournée partirà il 25 novembre da Jesolo con una data zero già sold out e accompagnerà l’uscita del nuovo album d’inediti 'G', in arrivo il 7 novembre. Il tour, inizialmente composto da dieci date, si è ampliato fino a raggiungere 18 appuntamenti live, con l’aggiunta di una seconda serata a Torino (13 marzo 2026) e una terza a Roma (16 marzo 2026). I biglietti per le nuove date sono disponibili dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 13 ottobre. Il disco arriva a quasi tre anni di distanza dal precedente lavoro e segna un nuovo capitolo artistico per Giorgia.

Il singolo 'Golpe', che ha anticipato l’album, ha debuttato al primo posto nel giorno di lancio, segnando il più alto debutto femminile del 2025. Il videoclip, diretto dal compagno dell'artista, Emanuel Lo, è stato girato in bianco e nero per le strade di Galatina, in provincia di Lecce. Ma il lungo intervallo tra la prima parte del tour, che si conclude il 22 dicembre a Roma, e la ripresa prevista per il 13 marzo, ha contribuito ad alimentare la voce di un possibile ritorno di Giorgia al Festival di Sanremo 2026, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio, in veste di co- conduttrice. Voce che circola da qualche settimana, e non è mai stata né smentita né confermata. Giorgia, del resto, non sarebbe nuova a momenti iconici nella storia del Festival anche all'ultimo momento.

Nel frattempo, l’artista continua a collezionare successi: 'La Cura Per Me', certificato platino, ha superato i 130 milioni di stream globali ed è rimasto per 12 settimane ai vertici delle classifiche. Il brano è stato seguito da 'L’Unica', che ha rapidamente conquistato le radio. Giorgia è anche l’unica artista donna presente nella Top30 degli italiani più ascoltati nel mondo nel primo semestre 2025, confermando il suo ruolo centrale nella scena musicale nazionale. Il tour toccherà città come Bologna, Firenze, Milano, Padova, Pesaro, Bari e Roma, con molte date già sold out.