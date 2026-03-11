circle x black
Cerno: "Insulti a me e Diaco 'gay di destra', dove sono ora gli attivisti Arcobaleno?" - Video

11 marzo 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
"Ieri pomeriggio su Rai due ospite di Bellama' abbiamo cantato Sal da Vinci con un'orchestra. Semplicemente la canzone. Nulla che c'entrasse con il referendum, con il sì, con il no, con Gratteri. Ma non va bene. Perché? Perché siamo omosessuali di destra? E gli omosessuali non possono esserlo. I commenti parlano chiaro". Così Tommaso Cerno, durante la puntata di oggi della striscia quotidiana '2 di Picche' su Rai2, parla dei commenti arrivati dopo la puntata di ieri, ospite del programma di Pierluigi Diaco.

"Una dose di omofobia - afferma il direttore del 'Giornale' - che a me non fa né caldo né freddo, ma che volevo citare per spiegare come siamo ridotti in questo Paese: 'Che schifo. Non c'è niente che mi fa più schifo dei froci di destra che cantano'", riporta il giornalista. "Voi direte un giudizio legittimo. Questo lo posso dire io che vengo criticato perché non sono abbastanza politicamente corretto ma - sostiene Cerno - non sento tutti questi grandi attivisti dei diritti con le bandiere arcobaleno difendere due omosessuali, Diaco e Cerno, attaccati perché cantano una canzone".

