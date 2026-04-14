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Giulia Michelini a Belve, chi è l'attrice ospite di Fagnani

L'attrice sarà ospite nella puntata che andrà in onda stasera, martedì 14 aprile

Giulia Michelini - fotogramma/ipa
Giulia Michelini - fotogramma/ipa
14 aprile 2026 | 21.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tra gli ospiti di questa sera, martedì 14 aprile, a Belve ci sarà anche Giulia Michelini. L’attrice, celebre per il suo ruolo di ‘Rosy Abate’ nella sera ‘Squadra Antimafia – Palermo oggi’, si racconterà rispondendo alle domande pungenti di Francesca Fagnani, simbolo del format del talk di Rai2.

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Giulia Michelini, la carriera

Giulia Michelini prima di approdare sul piccolo schermo comincia la sua carriera come ginnasta. Proprio nel corso di un suo allenamento viene notata da da un produttore cinematografico che la spinge a entrare nel mondo televisivo.

Debutta nel 2002 con 'Distretto di Polizia' dove interpreta il personaggio di Sabrina, sorella di Giulia, interpretata da Claudia Pandolfi. Poi veste i panni di Lucia Borsellino nella miniserie di Canale 5 'Paolo Borsellino'. E successivamente ottiene il ruolo di Francesca De Biase nella serie 'TV R.I.S. Delitti imperfetti'.

Il 2009 segna un anno importante nella sua carriera. Michelini diventa infatti una dei protagonisti di ‘Squadra antimafia – Palermo oggi’, nei panni della ‘cattiva’ Rosy Abate. Il suo personaggio viene così apprezzato tanto da decidere di produrre lo spin-off ‘Rosy Abate – La serie’. Parallelamente, l’attrice ha avuto anche ruoli in progetti per il grande schermo. Film di successo e diretti da grandi registi: da ‘Ricordati di me’ a ‘Immaturi’.

La vita privata

Giulia Michelini è diventata mamma di Giulio Cosimo quando aveva 19 anni, il figlio è nato dalla precedente relazione con Giorgio Cerasuolo. Sul set del film ‘Ricordati di me’ l’attrice ha conosciuto il collega Andrea Napoleoni, con il quale ha avuto una relazione fino al 2008. Successivamente ha frequentato l’attore Giorgio Pasotti. Oggi dovrebbe essere single.

A Belve ha parlato del suo ruolo di mamma. "Lei va per interrompere la gravidanza, poi invece decide di tenerlo. Posso chiederle cosa l’ha convinta?", le ha chiesto la Fagnani. L’attrice emozionata ha replicato: “Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa”.

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Tag
Giulia Michelini Belve Fagnani Squadra Antimafia – Palermo oggi Rosy Abate
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