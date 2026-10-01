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Offese durante il Grande Fratello, concorrente chiede risarcimento per post sui social

Lorenzo Spolverato, ex concorrente del reality, ha avviato un'azione risarcitoria nei confronti di 3 donne

Lorenzo Spolverato - (Fotogramma)
Lorenzo Spolverato - (Fotogramma)
01 ottobre 2026 | 18.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono finite sotto la lente dei legali alcune dichiarazioni pubblicate sui social network nei confronti di Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello. Il personaggio televisivo ha avviato un'azione risarcitoria per diffamazione nei confronti di tre donne anziane di origine genovese, contestando alcuni commenti ritenuti lesivi e denigratori. Tra i casi contestati c'è quello di una donna genovese alla quale lo studio legale che assiste Spolverato ha inviato una diffida e una richiesta di risarcimento. Al centro della contestazione c'è un commento pubblicato su Facebook nel marzo 2025, sotto un post relativo alla trasmissione televisiva: "Sei la persona più schifosa falsa cattiva senza pudore che il GF ci abbia fatto conoscere".

Secondo la ricostruzione della parte che assiste Spolverato, l'espressione avrebbe superato i limiti del diritto di critica, configurando un'offesa gratuita nei confronti dell'ex concorrente del reality. La richiesta prevede la rimozione del commento, la formulazione di scuse e il pagamento di 2.500 euro a titolo risarcitorio entro sette giorni. Una delle tre donne è assistita dall'avvocato genovese Marco Mensi, che ha contestato le richieste respingendo la configurazione di un illecito civile o penale. La difesa richiama il contesto nel quale le frasi sono state pubblicate, ovvero quello del Grande Fratello, sottolineando l'esposizione dei concorrenti al giudizio e alla critica del pubblico. Viene inoltre invocato il diritto di critica, in relazione alle reazioni degli spettatori alle condotte e alle dinamiche mostrate durante il programma.

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