Grande Fratello, stasera 27 ottobre: torna Sonia Bruganelli come ospite

Nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5

Grande Fratello - fotogramma/ipa
Grande Fratello - fotogramma/ipa
27 ottobre 2025 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, lunedì 27 ottobre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello', il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e anche, questa settimana, ospite d’eccezione Sonia Bruganelli.

Dopo le rivelazioni fatte nei giorni scorsi alla Ventura, Valentina - la compagna di Domenico - torna nella Casa per un duro confronto con Benedetta e con lo stesso Domenico. Questa sera si approfondirà la storia di Donatella: dietro la sua simpatia e la sua apparente leggerezza, si nasconde un passato doloroso e difficile con cui ha fatto i conti tutta la vita. Per lei una dolce sorpresa: potrà incontrare la madre.

Riflettori puntati sul rapporto tra Omer e Rasha, tra loro sta nascendo una complicità speciale? Spazio poi al televoto. Chi tra Matteo, Benedetta e Rasha dovrà lasciare definitivamente il gioco? Appuntamento per scoprirlo stasera alle 21.30 su Canale 5.

