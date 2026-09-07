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Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti annunciati (finora): ecco il cast

Torna il reality show condotto da Ilary Blasi, prossimamente su Canale 5

Grande Fratello Vip - Canale 5
Grande Fratello Vip - Canale 5
07 settembre 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cast delle nuova edizione del Grande Fratello Vip continua a prendere forma. Dopo il primo nome annunciato, quello di Alex Belli, negli ultimi giorni si sono aggiunti altri nomi e concorrenti, pronti a varcare la Porta Rossa. Tra i concorrenti annunciati ci sono anche alcuni volti noti al pubblico del reality, che hanno già vissuto l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia.

Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è la seconda concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip. Classe 1986, Tavassi ha partecipato all'undicesima edizione del Grande Fratello nel 2010. Successivamente ha preso parte all'Isola dei Famosi nel 2012, per poi tornarci in coppia con il fratello Edoardo Tavassi nel 2022.

Jonathan Kashanian

Jonathan Kashanian è il terzo concorrente ufficiale annunciato. Anche Jonathan è un volto già conosciuto del reality show di Canale 5, nel 2004 ha partecipato alla quinta edizione, aggiudicandosi la vittoria. Nel 2018 ha partecipato alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Alessandro Roncaccia

Alessandro Roncaccia è il quarto concorrente ufficiale. Questa è la prima volta al Grande Fratello Vip, ma il mondo dei reality show non gli è nuovo: ha partecipato a Italia Shore alla seconda e alla terza stagione.

Federica Morello

Quinta concorrente è Federica Morello. Ballerina e dj, è stata prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin.

Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro parteciperà al Grande Fratello Vip. È nota al grande pubblico per la partecipazione a numerosi programmi televisivi e reality show, tra cui L'isola dei famosi (nel 2004 e nel 2022) e il Grande Fratello Vip.

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