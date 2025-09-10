circle x black
I-Days Milano 2026, sorpresa System Of A Down: ritorno in Italia 9 anni dopo

Ospiti speciali sul palco dell'Ippodromo La Maura Queens Of The Stone Age e Acid Bath

I System Of A Down
10 settembre 2025 | 11.23
Redazione Adnkronos
Sorpresa agli I-Days 2026: i System Of A Down tornano a suonare in Italia dopo 9 anni. La band alternative metal di Los Angeles è il primo nome annunciato come headliner agli I-Days Milano dell'edizione 2026 e si esibiranno sul palco dell'Ippodromo Snai La Maura il 6 luglio prossimo. Con loro anche i Queens Of The Stone Age e gli Acid Bath. I biglietti saranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation in prevendita a partire dalle 12 di giovedì 18 settembre. La vendita generale partirà dalle 12 del 19 settembre su idays.it.

Donatella Versace alla camera ardente di Armani


