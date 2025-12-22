circle x black
Ballando, La Rocca elogia Barbara D'Urso: "Una regina, si è creato legame profondo"

Il maestro di ballo è arrivato terzo insieme all'ex conduttrice nel dance show di Rai 1

Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso - Ipa/Fotogramma
Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso - Ipa/Fotogramma
22 dicembre 2025 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 5 minuti

Pasquale La Rocca 'saluta' Ballando con le stelle e Barbara D'Urso. Il ballerino, nella 20esima edizione maestro dell'ex conduttrice, l'ha guidata fino al terzo posto, uscendo durante la penultima sfida della finalissima del dance show di Rai 1 contro la coppia vincitrice, Andrea Delogu e Nikita Perotti: "Si conclude un’altra stagione di 'Ballando con le stelle' e la prima cosa che sento di fare è complimentarmi con i vincitori, Andrea Delogu e Nikita Perotti, per il traguardo raggiunto", ha scritto La Rocca su Instagram, "avete portato su quella pista sincerità e tanto amore oltre alla bravura. Un grande applauso va anche a tutti i concorrenti e a tutti i miei colleghi, che in questa edizione hanno dato il massimo, con impegno, sacrificio e cuore".

"Guardo a questi quattro mesi con orgoglio profondo. Dietro ogni esibizione c’è stato lavoro, sudore, studio, ma soprattutto una ricerca maniacale del dettaglio, perché ogni danza potesse diventare un racconto, un’emozione, un messaggio per chi ci ha seguito da casa", ha raccontato, "credo fermamente che Ballando con le stelle non sia solo uno show: è uno spazio che deve raccontare storie, ispirare i giovani e dare forza a chi si sente più fragile o meno fortunato".

"Ho messo tutto me stesso in questo percorso per costruire, passo dopo passo, il viaggio di Barbara. Un percorso che, senza bisogno di parole, ha lanciato il messaggio più importante: nella vita si cade, ci si rialza, si combatte e si possono raggiungere nuovi traguardi a qualsiasi età", ha continuato La Roccca, che poi ha elogiato D'Urso, "essere al fianco di una regina della televisione italiana in questi quattro mesi è stato un onore immenso. Barbara mi ha insegnato tanto, umanamente e professionalmente, e tra noi si è creato un legame autentico e profondo. Sei stata la compagna ideale perfetta. Ma la mia più grande vittoria è stata la sua fiducia. Si è affidata completamente a me, e questo è un dono che porterò sempre con me".

La Rocca ha poi ringraziato il pubblico, che ha supportato la coppia fino all'ultima puntata: "Ripensare alle mie quattro edizioni a Ballando con le stelle mi riempie di orgoglio e consapevolezza. Ogni stagione mi ha lasciato qualcosa, mi ha fatto crescere e mi ha ricordato perché ho scelto questa strada. E poi ci siete voi. Il vostro supporto, il vostro affetto, i vostri messaggi: sono stati tutto. Mi avete dato una forza incredibile e mi avete restituito un’energia rara, pura, preziosa", ha concluso, "grazie a tutti, grazie a Ballando e a chi lavora dietro questa grande macchina. Grazie a Milly e Giancarlo per continuare a credere in me. Buone Feste a tutti".

ballando ballando con le stelle ballando barbara d'urso barbara d'urso la rocca pasquale la rocca
