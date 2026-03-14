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Il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli nel board di Opera Europa

Fulvio Adamo Macciardi confermato nel Consiglio di Amministrazione

Il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli nel board di Opera Europa
14 marzo 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il sovrintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo di Napoli, Fulvio Adamo Macciardi, è stato confermato come membro del Consiglio di Amministrazione di Opera Europa, la principale rete di teatri e festival lirici del Continente che riunisce più di 240 istituzioni operistiche e compagnie di balletto provenienti da 44 Paesi.

L’elezione è avvenuta oggi durante la conferenza di primavera dell’organizzazione, in corso in questi giorni ad Amsterdam, ospitata dalla Dutch National Opera nell’ambito dell’Opera Forward Festival. L’incontro riunisce sovrintendenti, direttori artistici, compositori, registi e professionisti del settore per un confronto internazionale sulle prospettive dell’opera contemporanea e sui modelli di sviluppo delle istituzioni liriche.

“È con grande orgoglio che accolgo questa riconferma nel board di Opera Europa. Il confronto con le principali istituzioni liriche europee rappresenta un’opportunità preziosa per sviluppare nuovi progetti, ampliare le collaborazioni e contribuire alla crescita del settore. È un contesto in cui il Teatro di San Carlo può sviluppare e rafforzare la propria presenza nel panorama internazionale, nel segno della sua straordinaria tradizione”, ha dichiarato il sovrintendente Macciardi.

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Teatro San Carlo Opera Europa Napoli Amsterdam
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