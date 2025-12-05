'Immortal Love' è il nuovo singolo di Mika

Mika prosegue il suo percorso creativo con il nuovo singolo 'Immortal Love'. Il brano intreccia profondità emotiva e atmosfere luminose segnando un passaggio che aprirà ufficialmente le porte al suo nuovo album 'Hyperlove', un progetto vibrante e guidato da un forte senso di libertà creativa, in arrivo venerdì 23 gennaio 2026 in formato fisico e digitale, e da oggi disponibile in pre order. Dopo l'uscita di 'Modern Times', l’artista pop aggiunge un nuovo tassello al suo mosaico sonoro con 'Immortal Love', un brano che avvolge l’ascoltatore in un universo musicale dove energia, teatralità e melodia si intrecciano con naturalezza, offrendo una riflessione sulla connessione e sulle energie invisibili che ci accompagnano per tutta la vita, ispirata anche dalla presenza costante del suo amato golden retriever di 15 anni.

Con 'Hyperlove', Mika torna al pianoforte come bussola creativa e inaugura una nuova, audace fase artistica: un album che unisce il calore delle imperfezioni analogiche alla vitalità del pop elettronico, dando vita a un paesaggio sonoro pulsante, ricco di vulnerabilità, grinta, desiderio ed euforia. Il progetto esplora la tensione tra il digitale e la fragilità dei sentimenti umani , quella che Mika definisce come "l’elettricità che scocca tra il positivo e il negativo di una carica", raccontando un hyper-love che abbraccia l’euforia capace di dare significato al mondo che ci circonda. Con oltre 20 milioni di album venduti in tutto il mondo e dischi certifi cati Platino e Oro in 32 Paesi, la vittoria di un Brit Award e una nomination ai Grammy, Mika inaugura così una nuova fase che unisce energia al la sua inconfondibile sensibilità melodica.

L’uscita di 'Immortal Love' fa da preludio al suo Spinning Out Tour, che porterà Mika nelle principali città europee, con due attesi appuntamenti in Italia: il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo alle Ogr di Torino. Il tour proseguirà poi in Nord America, segnando il ritorno dell'artista sui palchi oltreoceano, con la prima data al Citizens House of Blues di Boston. Nel corso della sua carriera, Mika ha unito attività musicali e televisive , dalla co-conduzione dei David di Donatello ai ruoli di coach a La Voz Spagna , La Voix Francia, X Factor Italia e a l programma britannico The Pian , continuando parallelamente la sua attività live in tutto il mondo e ricevendo riconoscimenti come il Nordoff & Robbins Global Impact Award.