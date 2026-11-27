"Un Paese che non pensa ai propri giovani è destinato a morire, prima o poi". Così Luca Zingaretti, intervistato dall'Adnkronos, riflette sul divario generazionale che continua a segnare il rapporto tra giovani e adulti e che trova spazio anche in 'Il capo perfetto', la nuova serie Netflix disponibile dal 2 dicembre. Adattamento di 'El Buen Patron', il film di Fernando Leon de Aranoa con Javier Bardem, la serie in sei episodi intreccia commedia, satira e colpi di scena per raccontare le trasformazioni del mondo del lavoro e della società italiana. Sullo sfondo della provincia e della Motor Valley, la storia affronta temi come la leadership, il passaggio generazionale nelle imprese, la crisi del maschile e la difficoltà contemporanea di accettare le donne al comando, soprattutto in ambienti tradizionalmente dominati dagli uomini. Al centro del racconto c'è Giulio Zanni, interpretato da Luca Zingaretti, imprenditore di successo e figura carismatica convinta di poter gestire ogni aspetto della vita professionale e familiare. È il "capo perfetto", il punto di riferimento a cui tutti si affidano: dipendenti, amici e parenti sanno che, qualunque problema si presenti, sarà lui a trovare una soluzione. Ma quando quell'equilibrio apparentemente perfetto comincia a incrinarsi, anche le sue certezze vacillano. Tra incidenti di percorso, situazioni paradossali e tentativi di riprendere il controllo, Giulio si trova costretto a fare i conti con un mondo che cambia più velocemente delle sue convinzioni. Prodotta da Cattleya, parte di Itv Studios, la serie vede nel cast anche Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago, Cristina Cappelli, Sara Mondello, Anna Bisciari e Cristina Parku, con la partecipazione straordinaria di Nek. La regia è affidata a Roan Johnson per gli episodi 1-3 e a Niccolò Falsetti per gli episodi 4-6. La sceneggiatura è firmata da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Marco Pettenello, Serena Patrignanelli e Virginia Virilli.

Ne 'Il capo perfetto' interpreta Giulio Zagni, imprenditore abituato ad accentrare ogni decisione. Che fotografia della leadership contemporanea emerge dal suo personaggio?

"Giulio Zagni rappresenta un modo di fare impresa che appartiene più al passato che al presente. È un modello che richiama l'imprenditoria che ha contribuito alla crescita dell'Italia nel dopoguerra, ma oggi i tempi sono cambiati e lui è rimasto un po' indietro. Si tollera sempre meno l'idea dell'imprenditore come padre-padrone, quello che decide tutto da solo e concentra su di sé ogni responsabilità e ogni potere. Oggi, per fortuna, si cerca maggiormente di delegare. È un approccio che condivido anche personalmente: quando ho diretto il mio primo film ho detto subito ai miei collaboratori che erano tutti essenziali. Un progetto è fatto dai contributi di ciascuno e credo che responsabilizzare le persone, farle sentire importanti, sia non solo più giusto ma anche più efficace perché tu responsabilizzi la gente, la fai sentire importante e si dà per quel progetto".

La serie racconta anche la perdita di controllo vissuta dal suo personaggio. Quanto questo tema parla del presente?

"Viviamo una fase molto particolare, quasi una tempesta perfetta. C'è una crisi economica che non ha ancora raggiunto il suo apice, una crisi climatica e una crisi di valori. È come se fosse saltato il copione che conoscevamo. Per questo la perdita di controllo viene percepita con paura: non sappiamo cosa ci aspetta. Allo stesso tempo, però, credo che ogni crisi porti con sé la possibilità di un cambiamento positivo. È come liberarsi di una vecchia pelle per costruirsene una nuova: il passaggio può essere doloroso, ma spero che ci permetta di rinnovarci e guardare avanti".

'Il capo perfetto' riflette anche sul divario tra generazioni. Perché oggi questo gap appare ancora così profondo?

"Credo che dipenda dal fatto che noi siamo un Paese che si è invecchiato senza, per tanti anni, fare figli. Quindi oggi chi decide e chi, in qualche modo, vuole anche ottenere un consenso elettorale si rivolge più a politiche pensate per gli adulti, se non addirittura per gli anziani, e molto meno ai giovani. E questo è un peccato ed è molto grave, perché un Paese che non pensa ai propri giovani è un Paese destinato a morire, prima o poi. Se davvero vogliamo capire quanto buio abbiamo intorno, dobbiamo aguzzare lo sguardo verso le fioche luci lontane, come diceva Italo Calvino".

La serie affronta anche il tema della crisi del maschile e del patriarcato. Da dove si riparte per costruire una nuova generazione di uomini educati al rispetto?

"Serve innanzitutto un grande impegno che non deve mai venire meno. Ma bisogna anche essere consapevoli che i cambiamenti culturali profondi richiedono tempo. Parliamo di apprendimenti che si formano nei primi anni di vita e che incidono sul modo in cui le persone guardano il mondo e si relazionano agli altri. Dobbiamo lavorare su noi stessi, certo, ma soprattutto sui nostri figli, affinché possano crescere con valori e riferimenti diversi e costruire, a partire da quelli, un pensiero nuovo". (di Lucrezia Leombruni)