Italia Green Film Festival, prima Summer Edition a Carloforte

Dopo le edizioni ospitate nei principali luoghi istituzionali della Capitale, l’Italia Green Film Festival inaugura la sua prima Summer Edition e sceglie Carloforte, sull’Isola di San Pietro, come sede della manifestazione in programma dal 6 all’8 agosto. Tre giornate dedicate al cinema, alla sostenibilità e ai temi sociali, con proiezioni, incontri, mostre, spettacoli e momenti di approfondimento.

L’annuncio della tappa estiva era stato anticipato lo scorso aprile alla Camera dei Deputati dalla direttrice esecutiva del Festival, Silvia Armeni. “L’Isola di San Pietro rappresenta una scelta naturale per il nostro progetto - afferma - È una realtà riconosciuta per la sua attenzione alla sostenibilità e alla tutela della biodiversità, caratteristiche che la rendono il luogo ideale per ospitare una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione ambientale e sociale”.

Per il fondatore e direttore artistico Pierre Marchionne, la scelta di Carloforte va oltre l’aspetto paesaggistico: “Abbiamo voluto privilegiare un luogo lontano dai grandi circuiti mondani, capace di offrire uno spazio di riflessione sul rapporto tra uomo, natura e cultura. Il Festival vuole essere un’occasione per ritrovare il valore dell’incontro, del dialogo e delle emozioni condivise, promuovendo quello che definiamo un nuovo umanesimo”.

Il programma comprende la mostra fotografica 'Attraverso i nostri occhi' di Alessandra Cossu, dedicata al tema del randagismo e sostenuta dall’attrice Caterina Murino, i Green Talk con la maestra del bisso Chiara Vigo e con il biologo marino Piero Addis, la presentazione della serie Sardinia Green Trip prodotta dalla Sardegna Film Commission e le proiezioni dei film Milarepa di Louis Nero e La terra delle donne di Marisa Vallone, entrambi realizzati in Sardegna e già premiati nelle precedenti edizioni del Festival.

In calendario anche laboratori di EcoArte per bambini, spettacoli, musica, danza e il gala conclusivo 'Return to Human - L’Arte che sostiene la Vita', condotto da Anthony Peth, con una raccolta fondi destinata alla Croce Azzurra di Carloforte. Durante la manifestazione saranno inoltre conferiti riconoscimenti al divulgatore scientifico Roberto Giacobbo, alla conduttrice televisiva Tessa Gelisio per il suo impegno ambientale e all’attore Hal Yamanouchi, che riceverà il Premio alla Carriera. Premi anche ad alcune eccellenze artistiche della Sardegna, tra cui Jacopo Cullin, Gianluca Medas, Paolo Lubinu e Sabina Zicconi.

L’Italia Green Film Festival - Carloforte 1st Summer Edition è realizzato con il contributo del Comune e della Pro Loco di Carloforte e con il patrocinio della Regione Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, del Wwf e di numerosi enti e associazioni del territorio.