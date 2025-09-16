Jameson Distilled Sounds, sul palco Willie Peyote, Mecna e altri

circle x black
Il progetto musicale internazionale ideato da Jameson Irish Whiskey farà tappa a Palermo, Bologna, Milano, Roma e Napoli da ottobre 2025 a maggio 2026

16 settembre 2025 | 15.58
Dopo il successo della prima edizione italiana di Jameson Distilled Sounds - il progetto musicale internazionale ideato da Jameson Irish Whiskey, che ha registrato oltre 3.000 presenze tra eventi live, Talk & Studio Experience a Milano, Roma e Napoli - torna con la seconda edizione in cinque appuntamenti, in programma da ottobre 2025 a maggio 2026 a Palermo, Bologna, Milano, Roma e Napoli, e annuncia gli artisti in lineup. Gli appuntamenti di Jameson Distilled Sounds si terranno a Palermo il 2 ottobre 2025 a I Candelai a Bologna il 4 novembre 2025 al Locomotive Club a Milano il 3 dicembre 2025, a Roma il 17 marzo 2026 e a Napoli a maggio 2026 al Gaaarden By Audioteca e rappresentano un calendario di eventi esclusivi destinati ad accompagnare il pubblico alla scoperta di una lineup che mescola grandi ritorni e nuove scoperte, per offrire un viaggio musicale autentico e ricco di sfumature.

Tra i protagonisti di questa nuova stagione spiccano Willie Peyote e Mecna, due artisti che hanno già preso parte alla precedente edizione e che tornano a far parte del progetto, confermando la forte sintonia con lo spirito di Jameson Distilled Sound. Faranno, invece, il loro debutto: Mara Sattei, voce tra le più interessanti del panorama pop contemporaneo, l’eclettica artista che fonde elettronica e dream pop Coca Puma, la sofisticata energia della dj e producer Rossella Essence, e il duo milanese Eternal Love, che fonde sonorità deep house e atmosfere retrò. Con questa nuova edizione, Jameson Distilled Sounds conferma il proprio impegno nel creare esperienze musicali uniche, capaci di unire performance dal vivo, momenti di approfondimento e confronto culturale. Come già avvenuto nella stagione precedente, torna il format del Talk: un’occasione imperdibile per addentrarsi nei meandri della musica contemporanea attraverso dibattiti, workshop e incontri con protagonisti del settore, in due appuntamenti speciali che si terranno esclusivamente a Milano e Roma.

Come l’anno scorso, Jameson Distilled Sounds è partito dall’Irlanda con un laboratorio sonoro internazionale realizzato a Dublino. A rappresentare l’Italia: Mara Sattei, Rossella Essence e gli Eternal Love, che hanno preso parte a un’esperienza creativa insieme ad artisti da tutto il mondo, culminata nell’incontro con l’arista Anderson .Paak. Un’iniziativa che conferma il ruolo del progetto come punto di riferimento per la musica contemporanea e l’innovazione culturale. Commentando la seconda edizione di Jameson Distilled Sounds, Anderson .Paak afferma: “Sono super entusiasta di tornare per Jameson Distilled Sounds. È davvero un’opportunità per gli artisti di tutto il mondo di riunirsi, connettersi e imparare gli uni dagli altri. Ogni artista porta il proprio stile e poi si costruisce e si collabora. Non si tratta di fare hit, ma di mettere il cuore ed è lì che accade la magia".

