circle x black
Cerca nel sito
 

Julia Roberts arriva a Venezia con un look simpaticissimo che omaggia Guadagnino

Il suo cardigan con il volto dell'attore è già indimenticabile

Julia Roberts - Ipa
Julia Roberts - Ipa
27 agosto 2025 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È la prima volta che Julia Roberts partecipa alla Mostra del cinema di Venezia e il suo arrivo non poteva essere più memorabile. L'amata attrice di 'Pretty Woman' ha scelto di indossare un cardigan da cui è difficile distogliere lo sguardo: lo sfondo bianco, ma sopra c'è stampato il volto di Luca Guadagnino che si ripete per decine di volte. Un simpatico omaggio al regista italiano che l'ha diretta in 'After the Hunt - Dopo la caccia', il dramma psicologico che presenta Fuori Concorso al Lido.

ftg ipa julia roberts arriva venezia 2025 20250827164827

Il film segna l'incontro tra una delle attrici più amate al mondo e uno dei registi italiani più acclamati sulla scena internazionale. In 'After the Hunt', Julia Roberts veste i panni di Alma Olsson, stimata docente di filosofia all'Università di Yale, la cui esistenza viene sconvolta quando un collega e vecchio amico, Henrik (Andrew Garfield), viene accusato di molestie sessuali da Maggie (Ayo Edebiri), una delle sue studentesse più brillanti. Alma si ritrova così costretta a riesaminare non solo il presente, ma anche alcune dolorose scelte del passato, mentre un trauma personale minaccia di riaffiorare. Il film, girato interamente in 35 mm da Malik Hassan Sayeed, è la prima sceneggiatura firmata dall'attrice e sceneggiatrice Nora Garrett e segna un nuovo capitolo nella carriera di Guadagnino, qui in veste di regista e co-produttore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
julia roberts guadagnino julia roberts venezia julia roberts mostra venezia venezia 2025
Vedi anche
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza