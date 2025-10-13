Dopo mesi di voci febbrili su una possibile relazione tra Katy Perry e Justin Trudeau, sembrerebbe arrivata una conferma. Secondo le rivelazioni del 'Mail on Sunday', con tanto di servizio fotografico, la pop star americana sta sicuramente frequentando l'ex primo ministro canadese. La coppia, innamoratissima, è stata avvistata mentre si baciava e si coccolava a bordo dello yacht di 24 metri di Perry, il 'Caravelle', al largo di Santa Barbara, in California, come mostrano le fotografie esclusive del quotidiano britannico.

Nelle foto la cantante di 'I Kissed a Girl', 40 anni, indossa un costume da bagno nero e abbraccia Trudeau sul ponte superiore, apparentemente incurante dei turisti su una barca per l'osservazione delle balene di passaggio. Non solo. A un certo punto, l'ex premier 53enne, con nonchalance, le posa una mano sul fondoschiena. Un testimone ha raccontato al Daily Mail di averli visti baciarsi con trasposto e di non aver capito inizialmente chi fossero "finché non ho visto il tatuaggio sul braccio dell'uomo e ho capito subito che era Justin Trudeau". L'ex premier canadese ha un caratteristico tatuaggio a forma di 'corvo Haida' sulla parte superiore del braccio sinistro, in omaggio a un popolo indigeno canadese famoso per la sua abilità marinara e artistica.

Le speculazioni su una possibile storia d'amore fra i due erano cominciate a luglio, quando erano stati avvistati a cena al ristorante Le Violon di Montreal. Tuttavia, entrambi si sono sempre rifiutati di rilasciare dichiarazioni sulla loro relazione. Trudeau si è separato dalla moglie Sophie nell'agosto 2023 dopo 18 anni di matrimonio, dal quale sono nati Xavier (18 anni), Ella-Grace (16 anni) e Hadrien (11 anni). Kate Perry ha una figlia di cinque anni, Daisy Dove Bloom, avuta con la star di 'Pirati dei Caraibi', Orlando Bloom. È stata sposata con il comico Russell Brand dal 2010 al 2012.