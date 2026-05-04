circle x black
Cerca nel sito
 

Brigitte Nielsen, l'appello del figlio Killian: "Voglio un confronto, mi manca"

Il figlio dell'attrice danese è stato ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Brigitte Nielsen e Killian Nielsen - La volta buona
Brigitte Nielsen e Killian Nielsen - La volta buona
04 maggio 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Killian Nielsen torna a parlare del suo rapporto con la mamma Brigitte, con cui non ha più contatti da oltre tre anni. Il figlio dell'attrice e modella danese è stato ospite oggi, lunedì 4 maggio, a La volta buona dopo l'appello della scorsa settimana: "Mamma ti amo tantissimo, colgo quest'occasione per dirti che spero sia la volta buona per riabbracciarti", ha detto, in seguito all'ospitata di Brigitte Nielsen a 'Belve' in cui l'attrice si è raccontata anche negli aspetti più intimi senza però nominare il figlio.

CTA

Killian Nielsen ha raccontato che i rapporti si sono interrotti a causa di "incomprensioni". "Speravo che dopo il mio appello ricevessi una chiamata, un messaggio ma niente", ha detto oggi ospite nel salotto di Caterina Balivo.

"Io spero di riallacciare il rapporto con mamma. Sono argomenti delicati e andrebbero affrontati in casa, lontano dalla televisione", ha aggiunto il figlio dell'attrice che non ha intenzione di arrendersi.

A prendere poi parola è stata la padrona di casa, Caterina Balivo: "Killian ogni volta che vieni in studio, si percepisce l’amore che hai per mamma. Le cose private sono private, ma spero che le cose possano cambiare", ha detto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
la volta buona brigitte nielsen killian nielsen
Vedi anche
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza