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Moglie di Kanye West svestita alla sfilata con i figli di Kim Kardashian, ira dell'influencer: "E' l'ultima volta"

Una tuta aderente e scollatissima accende Kardashian, che pubblica nelle stories di Instagram un durissimo messaggio diretto all'ex marito: "Non sei riuscito a tenerla a bada"

Kim Kardashian e il post - Ipa /Instagram
Kim Kardashian e il post - Ipa /Instagram
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06 novembre 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Kim Kardashian contro Kanye West. Nel mirino dell'imprenditrice ed influencer finisce la moglie dell'artista, la modella Bianca Censori, e soprattutto l'abbigliamento scelto dalla donna per partecipare a una sfilata in compagnia dei figli della ex coppia. Una tuta aderente e scollatissima, che nulla o quasi lascia all'immaginazione. L'abito ha scatenato l'ira di Kardashian, tanto da pubblicare nelle sue stories di Instagram un durissimo messaggio diretto all'ex marito.

"Dopo tutte le suppliche e le preghiere per permettere ai ragazzi di venire a sostenerti, non sei comunque riuscito a tenere a bada tua moglie", attacca l'influencer, che continua: "Non permetterò che il suo modo di vestire influenzi negativamente i miei figli, soprattutto le mie figlie. Questa - l'ultimatum di Kardashian - è l'ultima volta Ye, te lo prometto!!!".

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