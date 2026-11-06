Una tuta aderente e scollatissima accende Kardashian, che pubblica nelle stories di Instagram un durissimo messaggio diretto all'ex marito: "Non sei riuscito a tenerla a bada"

Kim Kardashian contro Kanye West. Nel mirino dell'imprenditrice ed influencer finisce la moglie dell'artista, la modella Bianca Censori, e soprattutto l'abbigliamento scelto dalla donna per partecipare a una sfilata in compagnia dei figli della ex coppia. Una tuta aderente e scollatissima, che nulla o quasi lascia all'immaginazione. L'abito ha scatenato l'ira di Kardashian, tanto da pubblicare nelle sue stories di Instagram un durissimo messaggio diretto all'ex marito.

Kim Kardashian called out Kanye over his wife’s inappropriate dressing around her kids https://t.co/rssi8vQvTB — Tee🦋 (@tee_hiii) November 6, 2026

"Dopo tutte le suppliche e le preghiere per permettere ai ragazzi di venire a sostenerti, non sei comunque riuscito a tenere a bada tua moglie", attacca l'influencer, che continua: "Non permetterò che il suo modo di vestire influenzi negativamente i miei figli, soprattutto le mie figlie. Questa - l'ultimatum di Kardashian - è l'ultima volta Ye, te lo prometto!!!".