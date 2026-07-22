'La La Land', a 10 anni dall'uscita corretta la mano di Ryan Gosling sul poster

A dieci anni dall’uscita, 'La La Land' di Damien Chazelle continua a far parlare di sé. Questa volta per la sua locandina. Nel poster originale, Emma Stone e Ryan Gosling danzano sulle note di 'A Lovely Night', con il braccio teso verso il cielo: una posa diventata iconica, ma non per l'attore, che da anni non sopporta la posizione della sua mano, leggermente inclinata verso il basso rispetto a quella della collega. Gosling ha espresso più volte la sua disapprovazione in interviste e talk show, arrivando a ribattezzare quel dettaglio "La La Hand". Qualche anno fa, al 'Wall Street Journal Magazine', aveva raccontato il momento che ancora lo tormenta: "Io ed Emma stavamo ballando e non sapevo che quella scena sarebbe diventata la locandina del film. Avremmo dovuto tenere le mani alzate, e ho pensato che sarebbe stato figo tenerla più piatta, anche se tutti mi dicevano che non andava bene. Io, invece, ero sicuro del contrario".

Negli anni l’attore ha continuato a chiedere a Lionsgate di intervenire. E ora, in occasione del decimo anniversario del film, il suo desiderio è stato esaudito: la nuova locandina mostra finalmente la mano di Gosling piegata verso l’alto, in simmetria con quella di Emma Stone. Il restyling arriva insieme a un nuovo trailer celebrativo e a una serie di proiezioni speciali negli Stati Uniti, previste per il 16 agosto, che riportano 'La La Land' sul grande schermo per una giornata evento. Un modo per festeggiare il musical vincitore di sei Oscar, che ha segnato intere generazioni non solo per la storia d’amore tra i protagonisti e l’indimenticabile colonna sonora.

'La La Land', tra un passo di danza e un gesto romantico, ha puntato i riflettori sul costo delle proprie scelte e sul sacrificio necessario per inseguire i propri sogni. E come dice Mia, il personaggio interpretato da Emma Stone, nel suo monologo finale: "Brindiamo ai sognatori, per quanto folli possano sembrare".