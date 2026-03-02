circle x black
La volta buona, Laura Efrikian commossa per Tredici Pietro: "Gianni papà meraviglioso"

L'ex moglie di Gianni Morandi ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

02 marzo 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
"L'ho trovato un papà meraviglioso". Così Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, ospite oggi a La volta buona, ha commentato l'esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2026 nella serata delle cover di Tredici Pietro che ha scelto di duettare con il papà Gianni Morandi sulle note di 'Vita'.

"È stato davvero bellissimo, commovente. Ho trovato Pietro bravissimo, non avrebbe avuto bisogno di avere una spalla, poi ce l'ha avuta e sono stati bravissimi", queste le parole di Efrikian. "Siete proprio una bella famiglia allargata", ha aggiunto Caterina Balivo, sottolineando la complicità e il rispetto che li lega nonostante la separazione.

Gianni Morandi e Laura Efrikian sono stati una coppia per oltre 20 anni: si sono sposati in segreto nel 1966 e hanno avuto tre figli - Serena (scomparsa prematuramente), Marianna e Marco—hanno poi divorziato nel 1979. Anna Dan è l'attuale moglie del cantante dal 2004, al suo fianco dal 1994 e madre del figlio Pietro, nato nel 1997.

