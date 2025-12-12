"Questa volta me la sono cavata bene". Rosanna Banfi ospite oggi venerdì 12 dicembre a La volta buona, ha parlato della sua recente lotta contro il tumore al polmone. "Era molto piccolo ed è stato preso in tempo. Ieri mi ha chiamato il Professore per dirmi che la storia è finita: non ci sono linfonodi compromessi. Questa volta me la sono cavata meglio dell'altra volta", ha spiegato con sollievo.

L'attrice ha ammesso di aver temuto l'operazione più di quanto accaduto in passato: "Da quando sono diventata nonna vivo una gioia immensa, e avevo tanto paura che mi succedesse qualcosa. Quando mi hanno fatto l'anestesia, ho pensato a Matilde. Mi sono addormentata con il sorriso. Poi mi sono svegliata, è andato tutto bene e ora sono qui per raccontarlo", ha detto.

L'annuncio

Proprio ieri, Rosanna Banfi aveva annunciato di essere finalmente guarita dal tumore. Con un post condiviso su Instagram, la figlia di Lino Banfi aveva scritto: "Oggi è una splendida giornata. Perché direte voi miei piccoli lettori... perché c’è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche. Ma, sopratutto perché ho ricevuto la telefonata più importante, no non un produttore o un regista che mi propone il ruolo della vita. Un Professore che mi ridato la vita dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui. Una splendida giornata!".

L'attrice aveva rivelato il ritorno della malattia lo scorso 19 novembre, raccontando di aver scoperto dopo 16 anni la presenza di un nuovo tumore. Con un post su Instagram, l'attrice aveva scritto: "Dopo 16 anni 'l'ospite', assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della 'mia' casa. L'abbiamo cacciato a calci nel culo. Tutto qua".