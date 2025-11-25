Laura Pausini, il tour dei record: nuove date in Italia, Europa e Usa

Lignano Sabbiadoro e Pescara, rispettivamente il 2 giugno e il 26 giugno 2027. Svelata anche la data dello show di Londra: il 28 ottobre 2027, sul prestigioso palco della Royal Albert Hall

La corsa verso il grande ritorno live di Laura Pausini prosegue con l'annuncio di nuove date. "Io canto / Yo canto World tour 2026/2027", la sua undicesima tournée mondiale, farà tappa anche al Pala Unical di Mantova l'1 ottobre 2026, e in due nuovi stadi: Lignano Sabbiadoro e Pescara, rispettivamente il 2 giugno e il 26 giugno 2027. Svelata anche la data dello show di Londra, che ospiterà l'artista italiana più premiata al mondo il 28 ottobre 2027, sul prestigioso palco della Royal Albert Hall.

Il debutto di questa nuova grande maratona dal vivo è previsto a marzo 2026, per la prima volta dall'estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. In autunno sarà la volta dell'Italia e dell'Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell'anno.

Un calendario ricchissimo, che rispecchia la caratura di un'artista internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo e che quest’anno presenterà oltre ai brani più celebri alcun delle tracce contenute nel nuovo album, "Io canto 2", in uscita nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy; la versione spagnola, "Yo canto 2", conterrà brani di soli autori latini.

La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streamings, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all'estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, prima e unica artista italiana ad entrare nella prestigiosa Hot 100 di Billboard Usa con la versione del rapper portoricano Rauw Alejandro della sua hit Se fue, Pausini ha conquistato 4 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come "Person of the Year 2023" (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Recentemente Pausini ha ricevuto un Billboard Icon Award e un Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnatole al cospetto di Papa Leone XIV.