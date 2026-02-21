'L’Eredità – Sfida tra Giganti' ha vinto la prima serata di ieri, 20 febbraio, con il 17,4% di share. Il game show in onda su Rai1 ha incollato allo schermo 2.563.000 telespettatori. Segue Canale 5 con la serie turca 'Io Sono Farah', che è stata vista da 2.063.000 telespettatori, pari al 15,1%. Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai2 hanno raccolto 2.488.000 telespettatori e il 12,6% con il pattinaggio sul ghiaccio.

Su Rete 4 'Quarto Grado' ha totalizzato 1.147.000 telespettatori e l’8,9%, mentre su La7 'Propaganda Live' ha raggiunto 880.000 telespettatori e il 6,6%. Su Italia 1 il film 'Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar' è stato visto da 1.008.000 telespettatori, pari al 6,1%. Su Rai3 'Cattiverie a domicilio' ha segnato 803.000 telespettatori e il 4,4%. Sul Nove 'I Migliori Fratelli di Crozza' ha ottenuto 409.000 telespettatori e il 2,3%. Infine, su Tv8 'Cucine da Incubo' si è fermato all’1,8% con 295.000 telespettatori.

Nella fascia access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha interessato 4.018.000 telespettatori, pari al 20,4% e 'Affari Tuoi' 4.728.000 telepettatori, pari al 22,9%. Poco sotto con il 22,7% 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 che ha raccolto 4.648.000 telespettatori.