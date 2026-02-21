circle x black
Cerca nel sito
 

L'ex star di 'Jersey Shore' 'Snooki' rivela di avere un cancro

Ha spiegato che si sottoporrà a un'isterectomia e ha invitato le donne a fare prevenzione

Nicole 'Snooki' Polizzi
Nicole 'Snooki' Polizzi
21 febbraio 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ex star di 'Jersey Shore' Nicole 'Snooki' Polizzi ha rivelato sui social di aver ricevuto una diagnosi di tumore al collo dell'utero. "Non è la notizia che speravo di ricevere, ma non è nemmeno la peggiore, perché lo hanno scoperto in tempo", ha raccontato la storica protagonista del reality di Mtv. "Andrà tutto bene: affronterò la situazione e la porterò a termine". Polizzi ha spiegato che dovrà sottoporsi a un'isterectomia: "L'oncologo mi ha detto che potrei fare sia la chemioterapia sia la radioterapia. Penso che in questo caso la scelta più intelligente sia l'isterectomia", ha aggiunto, precisando che non le verranno asportate le ovaie poiché non è necessario.

La 38enne ha poi lanciato un messaggio sulla prevenzione: "Volevo rimandare perché avevo paura. Alla fine ci sono andata, l'ho fatto e ho scoperto di avere un tumore. È solo al primo stadio, quindi è curabile". Prima della diagnosi, ha spiegato, aveva "pap test anomali da tre o quattro anni". Polizzi ha infine incoraggiato le donne che stanno affrontando un tumore a condividere con lei la propria esperienza: "Siamo una comunità di donne e non esiste letteralmente nessuna piattaforma in cui parlarne. Molte lo vivono in silenzio, senza nessuno con cui confrontarsi, e sono spaventate da sole".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nicole polizzi nicole snooki polizzi snooki cancro snooki tumore
Vedi anche
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza