Libri, il 25 settembre in Senato presentazione di 'La Costituzione di Aldo Moro' di Carlo Gaudio

Nella prestigiosa cornice della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica, si terrà domani, alle ore 17, la presentazione del libro 'La Costituzione di Aldo Moro', pubblicato da Rubbettino e scritto dall'illustre professore universitario e scrittore Carlo Gaudio. L'iniziativa si svolge su iniziativa del Senatore Pier Ferdinando Casini.

L'opera offre un'approfondita ricostruzione storico-giuridica del contributo di Aldo Moro alla nascita della Costituzione della Repubblica Italiana, valorizzandone il ruolo di giurista, padre costituente e statista. Attraverso l'analisi dei lavori dell'Assemblea Costituente, della Commissione dei 75, della Prima Sottocommissione e del Comitato dei 18, il volume restituisce la centralità del pensiero moroteo nella definizione dei principi fondamentali della democrazia italiana.

L'incontro sarà introdotto dal Sen. Pier Ferdinando Casini, Presidente dell'Interparlamentare italiana, e moderato dal Dott. Giulio Pasca. Relazionerà l'autore, Carlo Gaudio. Interverranno, inoltre, la Prof.ssa Luisa Avitabile, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza, il Prof. Michele Ainis, Professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico dell'Università di Roma Tre e autore della prefazione del volume, e il Prof. Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte Costituzionale. L'appuntamento rappresenta un'importante occasione di riflessione sul pensiero costituzionale di Aldo Moro e sulla sua attualità nel dibattito istituzionale contemporaneo, grazie al prezioso volume del Prof. Carlo Gaudio ed al contributo di alcuni tra i più autorevoli studiosi del diritto costituzionale italiano.