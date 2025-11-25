Anche Ligabue entra nel club degli artisti 'traditi' dal palco, protagonisti di cadute rovinose o incidenti durante i concerti o le registrazioni televisive. Da Iva Zanicchi a Gianna Nannini, da Bruce Springsteen ad Axl Rose la lista è lunga, con esiti ogni volta diversi. Ma una cosa è certa: quello che 20 anni fa poteva rimanere un episodio imbarazzante che si raccontava con il passaparola, nell'era degli smartphone e dei social diventa immediatamente di dominio pubblico. Non si scappa, anche se si preferirebbe calare un velo pietoso.

La caduta di Ligabue è stata particolarmente spettacolare ma apparentemente senza conseguenze. Domenica scorsa, il rocker di Correggio, a 65 anni suonati, saltava sul palco del PalaPanini di Modena durante l'esecuzione di 'Balliamo sul mondo' nell'annuale concerto-raduno del fan club. Ma durante un salto ha perso l'equilibrio ed è caduto all'indietro. Il Liga non ha interrotto il concerto continuando a suonare la chitarra disteso in terra per qualche secondo, per poi rialzarsi sfoderando uno dei suoi migliori sorrisi, come a tranquillizzare gli spettatori. Sui social del cantante nessun riferimento all'incidente, solo la foto finale del Liga e la band con la grande platea e la frase: "Il Raduno non si può spiegare, è da vivere!" Ma i video degli spettatori del concerto sono diventati virali sui social (con titoli ironici tipo 'Cadiamo sul mondo') e la notizia è rimbalzata ovunque.

Cadute e incidenti sul palco

All'inizio di novembre, aveva fatto notizia anche la caduta di Iva Zanicchi nello studio di 'Belve'. Finita l'intervista, la cantante 85enne è scesa dalla pedana ed è inciampata sul binario di una telecamera, finendo in terra: "Non mi sono fatta male, cado in continuazione", aveva detto Zanicchi mentre veniva aiutata a rialzarsi in piedi. "Comunque sai cadere benissimo", aveva commentato Francesca Fagnani. E poi ancora: "Ma non ti sei fatta male?". "No, perché il culo mi ha tenuto", aveva risposto Iva Zanicchi tra le risate dello studio.

Tra i più recenti incidenti che hanno coinvolto altri cantanti, quello accaduto in estate a Gianna Nannini mentre si esibiva al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden. La Rocker di Siena, nel pieno della sua esibizione, aveva urtato violentemente il braccio procurandosi una frattura al radio. Ma il 'Sei nell'anima – Festival European Leg 2025' è andato avanti con la Nannini che ha indossato un tutore e contenenuto movimenti e acrobazie. Di tutt'altro tipo l'incidente che ha costretto ad una pausa durante un concerto estivo Alessandra Amoroso, che era in dolce attesa della figlia Penelope, nata poi a settembre. La cantante pugliese, ha dovuto interrompere per qualche minuto il suo concerto ad Asti a causa dei calci della piccola. Un video, diventato virale sui social, mostrava il momento in cui la cantante si sedeva al centro del palco e sorridendo spiegava al suo pubblico il motivo della pausa. Ma questi sono solo alcuni degli ultimi episodi in cui il palco si è rivelato 'traditore' per gli artisti.

La lista è lunghissima e variegata. Nell'estate del 2022 Tananai cadde dal palco del programma 'Battiti Live' nel corso dell’esibizione dell'allora tormentone estivo 'La Dolce Vita' con Fedez e Mara Sattei. Alcuni minuti dopo l’incidente, il cantante pubblicò un video su Instagram mostrando alcuni operatori intenti a fasciargli la caviglia. Sempre nell'estate dello stesso anno fu la volta di Piero Pelù durante il suo live show all'Alcatraz di Milano. Il frontman fiorentino perse l'equilibrio cadendo all’indietro e impattando con la schiena sulla passerella e con la nuca sullo scalino del palco principale. L'infortunio gli causò una protrusione alla colonna vertebrale. Grande spavento anche per Baby K che, durante un concerto al parco fluviale di Teramo nel luglio del 2023, scese dal palco in mezzo alla folla e fu colpita violentemente da una donna che le provocò un trauma al seno. Trasportata in ospedale la regina pop di tante estati fu costretta a cancellare alcune date del suo tour.

Non è andata meglio a tante star internazionali. Nel maggio del 2023, durante il suo concerto ad Amsterdam alla Johan Cruijff Arena, Bruce Springsteen inciampò su un gradino del palco mentre stava raggiungendo i suoi musicisti e rimase a terra per qualche istante. Immediatamente soccorso dai membri dello staff si rialzò rassicurando i suoi fan e qualche attimo dopo riprese la chitarra e ricominciò a suonare. Stessa sorte per il frontman dei Guns N'Roses, Axl Rose, che cadde accidentalmente durante l’ultimo concerto del gruppo organizzato il 30 giugno al BTS Hyde Park di Londra in occasione del 'World Tour 2023'. L'incidente avvenne mentre la rockstar stava eseguendo 'Bad Obsession', brano tratto dall'album del 1991 'Use Your Illusion I'. Fortunatamente qualche secondo dopo il cantante si rialzò in piedi e proseguì la sua performance. Scivolone anche per Bono degli U2 nel maggio del 2018 durante il suo show all'United Center di Chicago. Il frontman della band irlandese stava camminando all'indietro sulla passerella che si allungava nella platea quando non si accorse che dietro di lui c'era il vuoto e cadde di fronte al pubblico esterrefatto per poi rialzarsi e continuare il concerto.

Nel 2018 la 'maledizione del palco' colpì anche Madonna che scivolò durante la sua performance live ai 'Brit Awards' del 2015, presso la O2 Arena di Londra. L'incidente avvenne mentre si esibiva con il brano 'Living for Love'. Questa volta a causare la caduta fu il mantello che la star indossava e che la fece inciampare. La regina del pop mondiale si rialzò subito e continuò la sua esibizione, dichiarando successivamente di aver riportato un colpo di frusta. La via del successo si rivela sempre più spesso lastricata di pericoli.