circle x black
Cerca nel sito
 

L'ironia di Fiorello su Rubio a Roma: "In regalo alla Meloni perizoma di Stato"

Lo showman ironizza sulla visita a Roma del segretario di Stato Usa: dalle battute sulle foto generate con l’IA ai regali “di Stato”, fino al cappellino Maga e al caos traffico in Vaticano

Fiorello - (Ipa)
Fiorello - (Ipa)
08 maggio 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La visita a Roma del segretario di Stato Usa Marco Rubio finisce nel mirino di Fiorello, che nella puntata di oggi della 'Pennicanza' non ha fatto mancare il suo tocco ironico sull'argomento: “Era in Vaticano e poi ha incontrato anche la Meloni. Pensate, ha visto le foto in lingerie e pensava fossero vere! Non sapeva fossero generate dall'intelligenza artificiale. Per questo pare le abbia portato in regalo un perizoma di Stato! Dopo l'incontro poi c'è stato un altro scambio di doni: Meloni indossava il cappellino Maga, Rubio uno con la scritta 'Te Possino'!”.

CTA

Sull'argomento Fiorello ha fatto intervenire anche un esilarante Camerlengo direttamente dalle stanze del Vaticano: “Rubio? Si è presentato con un regalo, una palla di rugby fatta di vetro… sicuramente l'ha comprata in aeroporto prima di venire, c'era ancora scritto 'made in China' dietro! E noi? Gli ho confezionato con la mia manina una penna di legno di ulivo… con un mortaretto dentro! Così quando la darà a Trump, esplode! Un piccolo attentato, niente di che, al massimo si brucia un polpastrello! Poi si è presentato a Roma con 48 macchine: quando la prima stava in Vaticano, l'ultima stava ancora all'aeroporto! Un traffico impazzito, tanto che Nostro Signore, proprio Lui, ci ha detto: 'Cosa sono tutte queste imprecazioni che arrivano dal Raccordo Anulare?'”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fiorello Rubio Meloni fiorello meloni rubio meloni meloni rubio rubio a roma
Vedi anche
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza