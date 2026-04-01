E' Rai1, con la partita Bosnia-Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026, a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 31 marzo 2026. Il match ha incollato davanti al video 12.162.000 spettatori, registrando il 53.4% di share. Secondo posto sul podio per Canale5, che con 'Forbidden Fruit' conquista 1.866.000 spettatori con uno share del 10%. Bene La7 che, con 'diMartedì', ha ottenuto un ascolto medio di 1.377.000 spettatori e il 7.3% di share.

Rai2, che ieri trasmetteva 'Fatima', è stata la scelta di 702.000 spettatori pari al 3.1%, mentre Italia1 con 'Spider-Man 3' ha tenuto davanti allo schermo 611.000 spettatori con il 3% di share. Su Rai3, 'FarWest' di Salvo Sottile è stato visto da 543.000 spettatori con share al 2.3%, mentre Rete4 con 'È Sempre Cartabianca' ha totalizzato 393.000 spettatori per uno share del 2.4%.

Nell'access prime time, 'La Ruota della Fortuna' di Gerry Scotti ha intrattenuto 4.222.000 spettatori pari al 17.4% di share. Rai2, con 'TG2 Post' è stato visto da 456.000 spettatori con l'1.9% di share.