Il cantautore romano torna domani con l'album 'Pepita e la rivoluzione' e si racconta all'Adnkronos tra jazz, impegno e passione: "Io canto perché scrivo"

Dal vinile aperto strofinandolo sui jeans a Dostoevskij raccontato alla figlia, dalla guerra che opprime all'amore che può diventare rivoluzione. Nel mondo di Luca Barbarossa convivono ironia e impegno, leggerezza e profondità, memoria e curiosità. Ospite del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube dell'Adnkronos, il cantautore e conduttore racconta il segreto di una popolarità che attraversa le generazioni, seguendo il filo dei suoi ricordi e delle sue passioni. L'occasione è l'uscita domani, 27 novembre, di 'Pepita e la rivoluzione', pubblicato da Margutta 86: undici brani in cui la canzone d'autore incontra il jazz, con musicisti del calibro di Danilo Rea, Paolo Fresu e Paolo Buonvino. Un disco registrato interamente in analogico, per una scelta prima di tutto artistica. "Una scelta stilistica, non ideologica, -scandisce- ho fatto un album analogico perché mi andava di suonare. E mi andava di suonare con i migliori". Una scelta che ha anche il sapore di un ritorno a un modo di fare musica in cui conta soprattutto l'incontro. "Sono venuti per amicizia, non hanno voluto essere pagati. Un regalo, mi ha commosso". Nessuna esecuzione uguale all'altra, come nella migliore tradizione jazz, nessuna perfezione precostituita: "Amo il jazz perché è materia viva, un mondo che mi affascina. Io resto un canzonettaro, per carità, ma questi musicisti ti portano anche a cantare in un modo diverso, inaspettato".

Una dimensione che Barbarossa porterà anche sul palco stasera, 26 novembre, con due concerti al Blue Note di Milano, accompagnato da Puccio Panettieri alla batteria, Marco Siniscalco al contrabbasso, Francesco Valente alle chitarre e Alessio Graziani al pianoforte, con la direzione artistica dello stesso Valente e Maurizio Mariani. Un'occasione per ritrovare dal vivo quella materia musicale viva e imprevedibile che attraversa anche 'Pepita e la rivoluzione', dove il piacere di suonare insieme viene prima di qualsiasi perfezione. Il vinile, con l'interno della copertina ricco di fotografie dei musicisti, diventa anche un modo per far entrare chi ascolta nel mondo del disco. Un'idea che Barbarossa conosce bene fin da ragazzo, quando sfogliare gli album dei propri artisti preferiti, da James Taylor a Neil Young, significava immaginare le loro vite. Insomma, non c'era bisogno di uno schermo per curiosare dietro le quinte. Non è un caso che alla realizzazione della copertina abbia contribuito il figlio Valerio, autore delle fotografie. Anche gli altri figli, Flavio e Margot, racconta, hanno partecipato in modi diversi ai suoi progetti. E proprio con loro Luca ha scoperto che il gusto per l'analogico non appartiene soltanto alla sua generazione: "I giovani ne stanno riscoprendo la magia".

Al centro del disco c'è Pepita, "una donna bellissima che balla e incanta persino l'orchestra, sullo sfondo della vigilia della rivoluzione cubana -spiega- Ho immaginato i sentimenti privati accanto a quelli collettivi: l'amore e la rivoluzione, queste due cose che danzano insieme". Una suggestione quasi cinematografica, come la definisce lo stesso Barbarossa. Ma la rivoluzione, per lui, non è soltanto una cornice narrativa. In "Marcia la guerra" affronta gli orrori dei conflitti e l'assuefazione a una violenza diventata quotidiana. "La guerra va abrogata, va abolito il nostro modo di pensare di risolvere i problemi geopolitici attraverso questo strumento". Un pensiero che richiama le parole di Gino Strada: "Non sono un pacifista, sono contro la guerra". E 'A che serve una canzone', allora, è la domanda che dà il titolo a un altro brano e che Barbarossa si pone da tempo. "E' una canzone sull'ascolto, su quanto siamo disposti ad ascoltare. Sapere che gli stati d'animo dolorosi che stai vivendo vengano capiti da chi sta vivendo le stesse ferite". Del resto, "anche l'intrattenimento leggero serve - dice aprendo il capitolo 'radio' e citando il programma che conduce da 16 anni, 'Radio2 Social Club' - Una canzone cantata dal vivo al microfono di una radio, uno sketch comico, qualcosa che ti faccia respirare: anche quello è nutrimento".

Barbarossa lo ha capito soprattutto durante il lockdown, quando 'Radio2 Social Club' ha continuato ad andare in onda ogni giorno. In quelle settimane, racconta, gli capitava di essere fermato per strada da persone che volevano dirgli quanto fosse importante ascoltarli. Un'esperienza che definisce "un privilegio", e che gli ha fatto comprendere il valore di una compagnia quotidiana, anche attraverso la musica e l'intrattenimento. La radio, del resto, è diventata per lui una specie di antidoto alla pigrizia. Un luogo in cui continuare a leggere, vedere film, incontrare artisti e scrittori, e stare in contatto con giovani talenti. "Ogni giorno qualcuno mi porta una storia nuova". E se potesse, confessa, aprirebbe un locale notturno per ospitare amici musicisti, attori, registi e scrittori. Tra gli incontri radiofonici che ricorda con più emozione c'è quello con Lucio Dalla, con cui cantò 'Vita' in una sola, emozionatissima prova. E poi Charles Aznavour, che a novant'anni si rifiutò di sedersi durante un'intervista. "I miei amici che stanno sempre seduti sono tutti gobbi", gli disse. Da quel giorno, in radio, tutti in piedi.

Nella chiacchierata non manca il capitolo Sanremo. Promozione convinta per Stefano De Martino, che Barbarossa considera "un ragazzo intelligente, brillante", capace di conoscere la televisione, la musica e il proprio tempo. Quanto a un suo ritorno in gara, non esclude nulla: "Mai dire mai". Ma aggiunge, con la consueta ironia: "Diciamo sempre largo ai giovani. Se però non ci togliamo mai di mezzo, capito?". La letteratura, intanto, attraversa il disco in modo tutt'altro che ornamentale. C'è Dostoevskij, ci sono le 'Notti bianche', libro che Barbarossa aveva appena terminato di leggere e che ha raccontato in macchina alla figlia, suscitando la sua curiosità. Poi, entrando nello studio di Paolo Buonvino, ha trovato sul suo pianoforte proprio una copia dello stesso libro. Una coincidenza che gli è sembrata un segno. Ascoltando gli archi composti da Buonvino e rileggendo le parole conclusive del romanzo, ha riconosciuto una sintonia inattesa: "Un augurio, una benedizione".

E in attesa dell'appuntamento con i live romani dell'artista, dal 2 al 9 gennaio all'Auditorium con tanti ospiti, la riflessione più bella arriva però alla fine, quando gli chiedo se, potendo ripartire da zero, sceglierebbe ancora la musica. "La musica è stata sempre il richiamo più forte. Scrivere, soprattutto. Io canto perché scrivo". E forse è proprio questa la chiave di 'Pepita e la rivoluzione': un album attraversato dalla convinzione che la musica possa ancora raccontare il mondo, farci incontrare e, magari, renderci un po' migliori. La rivoluzione, in fondo, può cominciare anche da una canzone. Suonata insieme.

di Ilaria Floris