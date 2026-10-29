Michael C. Hall: "Vedremo Dexter alle prese con una crisi di mezza età"

"All'inizio di questa stagione Dexter ha superato lo stupore di essere ancora vivo e l'euforia di tutte quelle vittime, e si ritrova a chiedersi: 'E adesso? Cosa faccio?' Sta attraversando una sorta di crisi di mezza età. Per lui non si tratta di trovarsi una ragazza più giovane o di comprarsi un’auto di lusso, ma piuttosto della sensazione che nessuno sappia chi sia. Comincia a desiderare ardentemente un grado di riconoscimento che non ha mai provato prima, il che, per uno come lui, è una cosa molto pericolosa". A parlare è l'attore Michael C. Hall - in collegamento dagli Stati Uniti - in occasione dell'anteprima della seconda stagione di 'Dexter: Resurrection' al Lucca Comics & Games. I nuovi episodi debuttano domani, 30 ottobre, su Paramount+.

Durante l'incontro, l'attore ha parlato dell'amore per la città di Roma: "Ci sono stato due volte e l'ho adorata. Una delle esperienze più belle è stata entrare nella chiesa di Santa Maria del Popolo: entrando mi sono trovato davanti la Crocifissione di San Pietro di Caravaggio. Ero completamente sorpreso di imbattermi per caso in un capolavoro simile, senza dover attraversare corridoi pieni di controlli di sicurezza come in un museo. Ovunque guardassi - ha ricordato - c'era un pezzo di storia, una presenza molto più diffusa e profonda di quella che si può trovare girando per gli Stati Uniti". La speranza dell'attore è quella di ritornare nella Capitale.

Per Paramount+ è stata anche l'occasione per celebrare i vent'anni di 'Dexter' e l'arrivo in piattaforma della nuova stagione, guidata dallo showrunner e produttore esecutivo candidato agli Emmy Clyde Phillips. Nel nuovo capitolo Dexter Morgan (Hall) si ritrova alle prese con due killer: uno è tristemente noto da decenni e ha alle spalle una lunga scia di omicidi; l’altro, giovane e appena comparso sulla scena, semina il terrore a New York in modi mai visti prima. Nel frattempo, Dexter deve affrontare un avversario nuovo e inaspettato: la crisi di mezza età. Harrison (Jack Alcott) prosegue la propria ricerca di giustizia, mentre padre e figlio si preparano ad affrontare il capitolo più oscuro della loro storia. Accanto a Hall, tornano nel cast la candidata all’Oscar e vincitrice del Golden Globe Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar. Nella seconda stagione entrano nel cast fisso anche Dan Stevens, il vincitore di un Emmy Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson e Brian Cox, vincitore di un Emmy, un Olivier e un Golden Globe. Inoltre, Krysten Ritter torna in veste di 'guest star', mentre Gabriel Luna si unisce al cast, sempre come 'guest star'.