Il ricordo dell'attore, che ha interpretato Dylan McKay nella serie televisiva Beverly Hills 90210, scomparso nel 2019
Sono passati sei anni dalla morte di Luke Perry, l'attore che ha interpretato Dylan McKay nella serie televisiva Beverly Hills 90210, e il suo ricordo è ancora vivo nel cuore di chi ha avuto l'onore di conoscerlo e di lavorarci insieme.
Tra questi, il collega Jason Priestley che, ospite del podcast 'Best With Them', si è lasciato andare alla commozione ricordando i momenti trascorsi sul set di 'Beverly Hills, 902010', al fianco di Perry scomparso nel 2019 a causa di un ictus.
Priestley ha ricordato in particolare una scena della terza stagione in cui il personaggio Dylan McKay scopriva l’omicidio della moglie Toni Marchette. "Luke e io ci stavamo divertendo un mondo a girare quella roba. Ora che lui non c’è più ripenso spesso a quei momenti", ha detto ricordando la scena in cui Perry cade in ginocchio nella pioggia e piange guardando il cielo".
Il regista poi ha preferito rimanere in silenzio quando gli è stato chiesto se sentisse la mancanza del collega, si è limitato ad annuire. Pochi giorni dopo la sua morte, Priestley lo aveva ricordato sui social con un messaggio pieno di affetto: "Era una luce incredibilmente luminosa che si è spenta decisamente troppo presto ed è per questo che io, e così tanti altri, stiamo soffrendo così tanto", aveva scritto.