Primo concerto del tour "Free Palestine" di Macklemore: "Non è una questione politica ma umana". E punta il dita anche contro l'ICE

"L'essere umano non è complicato e dico ancora: Palestina libera". Il rapper Macklemore è tornato nelle scorse ore sul palco dopo l'addio al tour di Ed Sheraan in seguito alle dichiarazioni pronunciate proprio a sostegno della causa palestinese.

Il rapper si è esibito in un set di 17 brani presso l’iconico Red Rocks Amphitheatre, in Colorado, in quello che è stato il primo concerto del tour ribattezzato "Free Palestine". Dal palco ha parlato ancora una volta del conflitto in Medioriente ma anche condannato l’ICE (l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione).

"Non è una questione politica ma umana, avere un cuore, guardare gli altri soffrire e dire: 'Mai più'. Dico Palestina Libera", ha ribadito urlando davanti alla folla di fan, aggiungendo: "Dico anche Sudan Libero, Congo libero, Libano, Haiti, libere tutte le persone che sono state attaccate dall'ICE in America e che sono stanche di dover lasciare le proprie case".