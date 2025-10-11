circle x black
Maneskin, ‘reunion’ di una notte al concerto di Damiano

Victoria, Thomas e Ethan sotto il palco a Roma per sostenere il frontman. Il gesto alimenta le speranze dei fan

11 ottobre 2025 | 22.44
Redazione Adnkronos
I Maneskin di nuovo insieme, almeno per una sera. Victoria, Thomas ed Ethan non hanno voluto mancare alla prima data romana del tour solista del loro frontman, Damiano David, presentandosi a sorpresa tra il pubblico del Palazzo dello Sport di Roma per sostenerlo.

Un gesto che arriva in un momento cruciale per la band, al centro da mesi di insistenti voci su una possibile reunion. I tre musicisti sono stati avvistati e fotografati sotto il palco, poco prima dello show di Damiano, impegnato nel suo primo tour mondiale senza la band.

Sebbene non si tratti di una reunion ufficiale sul palco, la presenza compatta della band a sostegno del cantante potrebbe rappresentare un buon auspicio per un futuro ritorno insieme alimentando le speranze dei fan.

