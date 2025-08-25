"Vogliono conquistare la terra. Il 7 ottobre, Hamas sono tutte cazzate", queste parole di Marco Santin, della Gialappa's band, sul palco dell'evento 'Cabaret Amoremio' a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, che ha fatto infuriare uno spettatore e scatenato polemiche online.

La storica voce del trio comico ha parlato a lungo di Gaza sul palco, ma quando ha citato il 7 ottobre uno spettatore ha urlato dalla platea: "Ma che cazzo dici, scemo?". "Sei andato a studiare bene? - gli ha risposto Santin - . Tu pensi che sia partito tutto dal 7 ottobre?". "Ma certamente", ha risposto lo spettatore. "Ti sbagli, vai a studiare, è dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese". Il battibecco è andato avanti per un paio di minuti.

Sono cresciuto guardando - anzi ascoltando! - Marco Santin, la meravigliosa ironia sua e della Gialappa’s band.



Ma sono rimasto molto perplesso, anzi direi scioccato, quando in questo video l’ho sentito dire che “il 7 ottobre e Hamas sono tutte cazzate, [gli israeliani ] lo… pic.twitter.com/5DdaKpJK4x — Luigi Marattin (@marattin) August 25, 2025

L'evento si è svolto il 1° agosto a Castellammare, ma solo in queste ore le riprese video sono state condivise sul web, e in tanti hanno potuto ascoltare le parole di Marco Santin. Tra chi le ha ricondivise e commentate c'è il segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin. "Sono cresciuto guardando - anzi ascoltando! - Marco Santin, la meravigliosa ironia sua e della Gialappa’s band. Ma sono rimasto molto perplesso, anzi direi scioccato, quando in questo video l’ho sentito dire che 'il 7 ottobre e Hamas sono tutte cazzate, [gli israeliani ] lo hanno fatto per prendersi la Terra/terra' (spero almeno fosse inteso con la lettera minuscola)", ha scritto su X. "E ancora più scioccato - ha continuato - quando l’intera platea, dopo questa vergognosa cazzata, è scoppiata in un fragoroso applauso. Onore all’unico, isolato spettatore che non si è adeguato alla narrazione prevalente, non ha avuto paura di protestare a viso aperto e ha detto ad alta voce le sole parole possibili 'ma che cazzo stai dicendo?'".

Durante il suo intervento su Gaza, Marco Santin aveva detto: "Questo non può essere un argomento divisivo, perché di fronte a una roba di questo tipo, non ci possono essere fazioni, non sono squadre di calcio. È il massacro di un popolo. E il massacro di bambini. Non ci può essere divisione, bisogna dire 'basta'". Sul web però è subito esplosa la polemica per le sue parole su Hamas e il 7 ottobre