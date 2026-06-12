Un leak partito dalla Nuova Zelanda ha anticipato di qualche ora quello che ormai era inevitabile: il ritorno di Marilyn Manson. Dopo giorni di anticipazioni e rumors, il re dello shock rock ha pubblicato ufficialmente ‘Exit Wound’, primo estratto da ‘One Assassination Under God - Chapter 2’, il nuovo album atteso il 14 agosto prossimo per Nuclear Blast Records. Un capitolo che raccoglie l’eredità del disco pubblicato nel 2024 e prosegue il percorso artistico inaugurato con il lavoro che aveva riportato la rockstar americana sulle scene dopo anni particolarmente turbolenti. Alla produzione torna Tyler Bates, ormai figura centrale nella recente evoluzione sonora di Manson. Composto da nove tracce, ‘One Assassination Under God – Chapter 2’ vede in copertina quello che sembra essere un autoritratto realizzato con l’acquerello dallo stesso Manson. Contestualmente, è stata rivelata anchela tracklist del disco, nove brani in totale: ‘Unalive’, ‘Don’t Answer the Door’, ‘Front Toward Enemy’, ‘All the Vilest Things’, ‘ None of the Suns’, ‘Lucifer’s Teardrop’, ‘The Arsonist’, ‘Exit Wound’, e ‘Enantiomorph’.

"Questo nuovo capitolo completa la mia storia - ha scritto in un post Marilyn Manson -. Ho usato ogni pietra che mi è stata lanciata per diventare più forte. Ho superato il purgatorio e ho inciso queste canzoni sulla pelle del mondo. Mentre ascolterete l'album spero che si formi una cicatrice che non potrete dimenticare". Sul palco, intanto, nelle ultime settimane si registrato un cambiamento significativo. Sebbene Bates abbia nuovamente curato la produzione del disco, non accompagna più in tour Marilyn Manson. Al suo posto è tornato Tim Skold, figura ben nota ai fan e già collaboratore dell’artista negli anni Duemila. Musicalmente, ‘Exit Wound’ si muove in continuità con le atmosfere del precedente album. Le chitarre mantengono un ruolo centrale ma vengono affiancate da sintetizzatori melodici che amplificano il carattere cinematografico del brano. Nella parte finale, i fan di lunga data potranno inoltre apprezzare un riferimento sonoro interessante: alcune soluzioni richiamano ‘Deformography’, uno dei brani più stratificati di ‘Antichrist Superstar’, album che nell’ottobre di quest’anno celebrerà il trentesimo anniversario dalla pubblicazione.

Anche il testo del nuovo singolo prosegue il percorso intrapreso dal 'Reverendo' negli ultimi lavori. Tra immagini di avvoltoi, paparazzi, coroner e scene del crimine, ‘Exit Wound’ è una riflessione sulla spettacolarizzazione della distruzione personale e sul rapporto tra giudizio pubblico, manipolazione mediatica e colpevolezza. Il titolo stesso, che indica la ferita d’uscita di un proiettile, sembra una metafora di chi finisce per incarnare le conseguenze della condanna altrui. L’uscita dell’album sarà anticipata da una serie di live che faranno tappa anche in Italia. Marilyn Manson si esibirà l’11 luglio a Ferrara, il 13 luglio a Bari e il 14 luglio a Roma, data già sold out. Tre appuntamenti che offriranno probabilmente le prime occasioni per ascoltare dal vivo materiale tratto dal nuovo capitolo di ‘One Assassination Under God’, proseguendo su una strada che sembra voler collegare il presente alle ombre più profonde del suo passato. (di Federica Mochi)