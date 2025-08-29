circle x black
Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore: "Il tuo addio è diventato il mio inizio"

L'ex gieffina ha condiviso sui social la sua storia

Martina Nasoni - Fotogramma/IPA
Martina Nasoni - Fotogramma/IPA
29 agosto 2025 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore", così Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello, torna sui social e racconta di essersi sottoposta a un trapianto di cuore.

Martina Nasoni ha emozionato il pubblico quando, raccontò la sua battaglia contro una cardiomiopatia per la prima volta durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5. La sua storia ispirò anche il singolo sanremese 'La ragazza con il cuore di latta', scritto da Irama.

"In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza della vita", scrive Martina, in un lungo post condiviso su Instagram, e prima di ogni cosa ringrazia l'equipe di medici dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per "aver guidato questo viaggio con competenza e cuore".

Martina definisce il suo percorso un vero e proprio "miracolo". Parole piene di gratitudine quelle che l'ex gieffina dedica al suo donatore: "Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore ha scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura, rispetto. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi".

Martina non è ancora pronta a tornare sui social con assidua frequenza: "Il percorso è ancora lungo, ma voi tutti, sappiate, che state illuminando il mio cammino. Vi ringrazio e vi abbraccio immensamente”.

