circle x black
Cerca nel sito
 

MATTEO BOCELLI OSPITE DI ADNKRONOS: "Mio padre mi dà consigli ma mi lascia libero"

13 settembre 2025 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una chiacchierata a tu per tu con Matteo Bocelli, ospite del vodcast di Adnkronos che riprende dopo la pausa estiva. Dal suo amore 'genetico' per la musica al rapporto con il papà, il mito Andrea Bocelli, fino all'uscita del nuovo album, dal titolo evocativo  'Falling In love', e al tour internazionale partito l'11 settembre tra Usa e Regno Unito. A soli 27 anni  Bocelli ha già cantato davanti a re Carlo III  e al presidente degli Usa Joe Biden, aprendo il tour di concerti di  un songwriter del livello di Lionel Richie. Sanremo? "Un sogno, ma non quest'anno".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza