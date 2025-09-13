MATTEO BOCELLI OSPITE DI ADNKRONOS: "Mio padre mi dà consigli ma mi lascia libero"

Una chiacchierata a tu per tu con Matteo Bocelli, ospite del vodcast di Adnkronos che riprende dopo la pausa estiva. Dal suo amore 'genetico' per la musica al rapporto con il papà, il mito Andrea Bocelli, fino all'uscita del nuovo album, dal titolo evocativo 'Falling In love', e al tour internazionale partito l'11 settembre tra Usa e Regno Unito. A soli 27 anni Bocelli ha già cantato davanti a re Carlo III e al presidente degli Usa Joe Biden, aprendo il tour di concerti di un songwriter del livello di Lionel Richie. Sanremo? "Un sogno, ma non quest'anno".