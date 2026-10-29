MediaWorld festeggia 35 anni al Lucca Comics & Games 2026 ﻿

In occasione di un'edizione particolarmente significativa di Lucca Comics & Games, che nel 2026 celebra il suo sessantesimo anniversario, MediaWorld rinnova la propria presenza alla manifestazione trasformando il tradizionale Gaming Village in un nuovo spazio dedicato a passioni, community e intrattenimento. Dal 28 ottobre al 1° novembre, in Piazza della Caserma, prenderà vita il MediaWorld Celebration Village, un progetto speciale che celebra anche i 35 anni dell'azienda in Italia.

L'iniziativa si inserisce nel tema dell'edizione 2026 del festival, 'Legacy', e rappresenta per MediaWorld un'occasione per ripercorrere la propria storia guardando al tempo stesso al futuro. Il villaggio sarà infatti un grande spazio esperienziale pensato per coinvolgere il pubblico attraverso eventi live, gaming, musica, cosplay, incontri e attività interattive.

Per celebrare il traguardo dei 35 anni, il Celebration Village renderà omaggio agli anni Novanta, il decennio che ha visto nascere MediaWorld in Italia il 24 ottobre 1991. L'intero padiglione sarà caratterizzato da un'estetica ispirata a quel periodo, tra richiami alla cultura pop, colori, musica e videogiochi che hanno segnato una generazione.

"Lucca Comics & Games è uno dei luoghi in cui la tecnologia diventa cultura, creatività e passione condivisa. Nell'anno del nostro 35° anniversario, il Celebration Village ci permette di raccontare questa evoluzione attraverso un'esperienza che unisce generazioni, linguaggi e community diverse", dichiara Francesco Sodano, Marketing Director di MediaWorld. "È proprio questa la direzione in cui MediaWorld continua a evolvere: andare oltre il prodotto, creando occasioni di incontro e scoperta in cui la tecnologia diventa protagonista non soltanto per ciò che offre, ma soprattutto per ciò che rende possibile".

A guidare il palinsesto della manifestazione tornerà per il quinto anno consecutivo una squadra ormai consolidata composta da Antonella Arpa, in arte Himorta, Bryan Ronzani, noto come Bryan Box, e Ivan Nesta. A loro si aggiungerà per la prima volta Giada Cristina Bessi, giornalista tech e content creator molto conosciuta nel panorama videoludico e lifestyle.

Ricco il programma di appuntamenti. Tra le novità spicca 'Let's Quiz', game show a squadre ispirato alle atmosfere televisive degli anni Novanta, mentre i nostalgici potranno rivivere i grandi classici videoludici con 'Let's Game Retrò', tra sfide e sessioni dedicate a titoli iconici come Street Fighter II, Tekken 3, Super Mario Bros. e Doom.

Torneranno anche gli appuntamenti di 'Let's Talk Today' e 'Let's Talk', i format realizzati all'interno dei MW Studios che ospiteranno influencer, creator e protagonisti della manifestazione per interviste, meet & greet e contenuti esclusivi condivisi con Lucca Crea. Ampio spazio sarà dedicato inoltre all'inclusione attraverso le iniziative sviluppate con Tecnologicamente Insuperabili e Luccasenzabarriere, che consentiranno di sperimentare postazioni gaming accessibili pensate per giocatori con disabilità motorie.

Il programma ospiterà anche la finale di 'Let's DJ', il contest che incoronerà il nuovo talento della console grazie alla partnership con AlphaTheta, e 'Let's Cosplay', il concorso aperto a tutti gli appassionati presenti in città. Non mancheranno momenti di spettacolo e sfide con ospiti, creator e pro-player, oltre agli appuntamenti musicali di 'Let's Dance', che ogni sera trasformerà Piazza della Caserma in una grande pista all'aperto. Tra gli ospiti annunciati figurano Merk & Kremont e RudeeJay, attesi rispettivamente il 28 e il 29 ottobre.

Tra le attrazioni più attese figura anche 'Let's Build It', uno spazio dedicato alla creatività e alla passione per i motori che ospiterà la Ducati Panigale V4 R in mattoncini LEGO realizzata in scala 1:1 da Riccardo Zangelmi accanto alla Ducati Desmo 450 MX Factory Motorcycle, entrambe affiancate dai rispettivi modelli LEGO. I visitatori potranno inoltre partecipare a sfide di costruzione e contribuire alla realizzazione di un mosaico celebrativo dedicato ai 35 anni di MediaWorld.

Tra gli eventi clou dell'edizione spicca 'Let's Flash Mob', previsto per sabato 31 ottobre. Ideata da Bryan Box, l'iniziativa coinvolgerà il pubblico in una grande coreografia collettiva sulle note di Michael Jackson, trasformando Piazza della Caserma in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto. Per l'occasione saranno presenti anche make-up artist dedicate alla preparazione dei partecipanti, mentre la coreografia sarà realizzata in collaborazione con la scuola Movinart Dance Studio.

Il Celebration Village sarà completato da numerose aree tematiche dedicate al gaming, al sim-racing, all'intrattenimento e alla musica. Tra queste, spiccano le postazioni free-to-play e i simulatori di guida di ultima generazione firmati Lenovo, HP e Acer, l'area LEGO & Entertainment, la DJ Experience con il ritorno di Dance Dance Revolution, oltre allo Smart Shop MediaWorld con promozioni esclusive riservate ai giorni della manifestazione. Completano l'offerta lounge dedicate agli ospiti e un'area cosplay con scatti Polaroid per gli appassionati.

Con il nuovo Celebration Village, MediaWorld conferma così la volontà di trasformare la propria presenza a Lucca Comics & Games in un'esperienza sempre più immersiva, dove tecnologia, intrattenimento e partecipazione diventano parte di un'unica grande festa dedicata alle community.