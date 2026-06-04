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Metallica da record a Bologna, oltre 47mila al Dall'Ara

La tappa italiana del M72 World Tour è stata il più grande show dal vivo mai ospitato nello stadio bolognese

(foto Brett Murray)
(foto Brett Murray)
04 giugno 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
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Metallica da record. La band capitanata da James Hetfiled ha portato ieri il suo imponente M72 World Tour a Bologna, dove oltre 47mila fan hanno partecipato al più grande concerto dal vivo mai ospitato allo Stadio Renato Dall'Ara.

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Giunto al suo quarto anno, il M72 World Tour sta toccando 16 stadi in Europa tra maggio, giugno e luglio 2026. La tappa europea di quest’anno vede la partecipazione di una straordinaria lineup di ospiti speciali, tra cui Pantera, Gojira, Knocked Loose e Avatar. Sul palco bolognese a esibirsi prima del quartetto di San Francisco sono stati Knocked Loose e Gojira.

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Metallica M72 World Tour Stadio Renato Dall'Ara
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