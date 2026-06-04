Metallica da record a Bologna, oltre 47mila al Dall'Ara

Metallica da record. La band capitanata da James Hetfiled ha portato ieri il suo imponente M72 World Tour a Bologna, dove oltre 47mila fan hanno partecipato al più grande concerto dal vivo mai ospitato allo Stadio Renato Dall'Ara.

Giunto al suo quarto anno, il M72 World Tour sta toccando 16 stadi in Europa tra maggio, giugno e luglio 2026. La tappa europea di quest’anno vede la partecipazione di una straordinaria lineup di ospiti speciali, tra cui Pantera, Gojira, Knocked Loose e Avatar. Sul palco bolognese a esibirsi prima del quartetto di San Francisco sono stati Knocked Loose e Gojira.