Mica Macho porta 'Hey man!' in tour, il festival che esplora il maschile contemporaneo fa il giro d'Italia

Dopo il successo del Festival andato in scena a Milano nel settembre 2025, il progetto Hey man! è pronto a tornare in giro per l’Italia con Hey man! Tour 2026, la prima tournée nelle principali città. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di esplorare la pluralità del maschile oggi, approfondendo il ruolo e l’identità degli uomini attraverso punti di vista differenti e complementari. Il tour partirà il 27 settembre 2026 dal Cap10100 di Torino, per poi proseguire il 4 ottobre 2026 al Monk di Roma, il 17 ottobre 2026 all’Epyc di Palermo, il 25 ottobre 2026 al Dumbo di Bologna, il 14 novembre 2026 alle Officine Cantelmo di Lecce e chiudersi il 29 novembre 2026 al Circolo delle Vie Nuove di Firenze. L’ingresso è gratuito, con presentazione della Tessera Arci esclusivamente nelle date di Palermo e Firenze. Info su heymanfestival.it. Il concept alla base del progetto Hey man! e di Hey man! Tour 2026 nasce dalla collaborazione tra Mica Macho e Osservatorio Maschile, due realtà impegnate nella divulgazione, ricerca e formazione sui principali temi del maschile contemporaneo, sia nella società civile sia in ambito aziendale.

Hey man! Tour 2026 prosegue il percorso avviato con il Festival attraverso cinque temi cardine - famiglia e lavoro, corpo e salute, relazioni e sessualità, educazione e identità, modelli e rappresentazione - proponendo un dialogo aperto sulla pluralità di prospettive attraverso cui osservare il maschile, le sue declinazioni e le dinamiche che lo caratterizzano. In un contesto sociale in cui il dibattito sulle questioni di genere tende spesso a semplificare esperienze e posizioni diverse, anche attraverso narrazioni molto rigide e polarizzate, il progetto di Mica Macho e Osservatorio Maschile offre uno spazio di riflessione sulle mascolinità, in dialogo con il femminismo.

Il coinvolgimento degli uomini diventa così un elemento fondamentale per mettere in discussione gli stereotipi di genere. Nel corso delle sei tappe si terranno 12 workshop, 26 talk e 12 esibizioni di stand-up comedy e performance di drag king, dove il mondo pop, culturale e artistico incontrerà esperti e attivisti con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico vasto, curioso e attento e sensibilizzarlo sui temi al centro dell’HEY MAN! Tour 2026 Tra i primi ospiti annunciati figurano personalità provenienti dai principali ambiti legati alla cultura maschile, dalla divulgazione alla comicità, fino alla musica, al mondo dello streaming e alla salute: Alessandro Sahebi, Beatrice Rigillo, Beba, Claudio di Biagio, Dario Mangiarancina, Daniele Fabbri, Davide D’Urso, Esmeralda Moretti, Francesca Cavallo, Flavia Restivo, Markour, Psicologa Cruda, Raffaele Giuliani, Salvo di Paola, Sandro Cappai e Settembre. Il programma si arricchirà di nuovi ospiti e appuntamenti, che verranno annunciati nelle prossime settimane.