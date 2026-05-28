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Money Road, nuovi ingressi e altre anticipazioni: stasera la seconda puntata

L'appuntamento è in prima serata su Sky e in streaming su NOW

Money Road, seconda puntata - Sky
Money Road, seconda puntata - Sky
28 maggio 2026 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stasera, giovedì 28 maggio, nuovo appuntamento di 'Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo', lo strategy game Sky Original in onda in prima serata su Sky e in streaming su NOW. Cosa succederà in questa nuova puntata dopo il ritiro del giovanissimo Riccardo alla fine del primo episodio?

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Fabio Caressa condurrà le persone comuni riunite nel mezzo della giungla malese più remota e selvaggia, alle prese con la sopravvivenza in un contesto di rigida privazione. A lui il compito di illustrare i trekking che li aspettano, percorsi faticosissimi durante i quali la Compagnia delle Tentazioni – già decisamente provata e affaticata dall’attività svolta con livelli estremi di temperatura e umidità – riceverà tentazioni irresistibili che, dovessero essere accolte, andrebbero a ridurre il montepremi complessivo finale che dopo il primo episodio ammonta a 328.950 euro. Dopo essere riusciti ad aggiungere 50mila al montepremi iniziale, infatti, i 12 partecipanti all’esperimento ne hanno consumati già 21mila accettando le proposte che venivano poste loro.

Ora la Compagnia ripartirà con 11 partecipanti: Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Simona, 47 anni, Milano, impiegata; Chiara, 25 anni, Ancona, freelance; Sebastiano, 25 anni, Milano, libero professionista; Roberto, 63 anni, Viterbo, traslocatore; Daniele, 51 anni, Milano, esperto d’arte; Meryem, 25 anni, Napoli, content creator; Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; Marco, 42 anni, Milano, project planner; Fabrizio, 34 anni, Milano, commesso; Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice.

Ben presto, gli 11 faranno conoscenza con due nuovi componenti: Giordano, sorridente e spigliato speaker radiofonico 30enne di Modena; e Camilla, 24enne modella, milanese ma globetrotter per indole.

Nel secondo episodio tante le nuove tentazioni presentate da Fabio Caressa, tra lussuose abitazioni, incarichi top secret, trekking pericolosi tra mangrovie e serpenti, decisioni che metteranno sempre più alla prova il gruppo. Tra queste, sicuramente la nomina della nuova guida potrebbe cambiare gli equilibri: il suo ruolo, in questa edizione, sarà ben più impegnativo dell’anno scorso, e sarà portata a prendere decisioni cruciali per sé e per l’intero gruppo.

Cosa avrà in serbo la giungla per i partecipanti? Quali trekking dovranno affrontare? E soprattutto, riusciranno i due nuovi ingressi a farsi accettare dal resto del gruppo?

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money road sky fabio caressa now tv
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