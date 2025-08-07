La giornalista e conduttrice Rai ha celebrato il suo 61esimo compleanno in una masseria

Altro che compleanno… quello di Monica Setta è stata un vero e proprio party esclusivo, che tanto somigliava a una favola estiva. La giornalista e conduttrice Rai ha celebrato il suo compleanno ieri, martedì 5 agosto, nella Masseria Torre Maizza, un gioiello della Rocco Forte Collection, trasformato per l’occasione in un set da sogno tra festeggiamenti, musica e sapori mediterranei (LE FOTO).

Monica scherza dicendo di aver compiuto "16 anni al contrario", ma lo stile era tutto fuorché adolescenziale: 61 bottiglie di champagne Heidsieck, un tavolo imperiale per 30 ospiti curato da Michele Zaurino e Enzo Miccio, e un allestimento con i toni blu e del verde tra cristalli, candele e peonie olandesi.

Il party è iniziato con un aperitivo chic a base di ostriche, sushi e bufala, per poi proseguire con una cena placée orchestrata su un menu gourmet: scampi alla piastra con lime e asparagi, ravioli di burrata, orecchiette alla crema di broccoli e pecorino del Gargano, ombrina con cardoncelli e, naturalmente, un finale dolce da standing ovation.

La colonna sonora? Elegante e nostalgica: la Fred Buongusto Jazz Band ha suonato dal vivo in omaggio a Fred Bongusto, che proprio quest’anno avrebbe compiuto 90 anni. E tra una nota di sax (suonato da Angelo Trane) e un brindisi, è arrivato il primo colpo di scena: il taglio di una torta griffata Christian Dior, servita a bordo piscina sotto una nuvola di 3.000 bolle di sapone.

Ma non è finita qui. Perché dopo la torta Dior, è comparsa una seconda maxi torta, firmata Gourmandise, con una scritta che ha strappato sorrisi e applausi: “16 anni per sempre!”. Dal tavolo, alla pista. Dopo la cena, balli lenti per gli amici di Monica, che già la sera prima aveva invitato a cena al roof top del Monte Saràgo di Ostuni una ventina di amici strettissimi. Accanto a lei solo gli amici più cari, la mamma Liliam, la figlia Gaia Torlontano e il fidanzato Alessio Vetrano.

Ora, vacanze pugliesi per Setta, che farà tappa a Maizza, dove hanno già alloggiato in totale privacy Alessandro Borghi e Marina Abramovich. Il 14 sera si replica con la festa di Ferragosto in tipico stile pugliese con pizzica ed effetti speciali.

E a settembre, Monica torna in onda: 'UnoMattina in famiglia' dal 13, 'Storie di donne al bivio', e 'Storie Show' in prime time con sei nuove puntate. Ma intanto… buon compleanno, sedicenne per sempre.