circle x black
Cerca nel sito
 

Monica Setta, che festa per il compleanno: "I miei eterni 16 anni"- Guarda le Foto

La giornalista e conduttrice Rai ha celebrato il suo 61esimo compleanno in una masseria

Monica Setta
Monica Setta
07 agosto 2025 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Altro che compleanno… quello di Monica Setta è stata un vero e proprio party esclusivo, che tanto somigliava a una favola estiva. La giornalista e conduttrice Rai ha celebrato il suo compleanno ieri, martedì 5 agosto, nella Masseria Torre Maizza, un gioiello della Rocco Forte Collection, trasformato per l’occasione in un set da sogno tra festeggiamenti, musica e sapori mediterranei (LE FOTO).

Monica scherza dicendo di aver compiuto "16 anni al contrario", ma lo stile era tutto fuorché adolescenziale: 61 bottiglie di champagne Heidsieck, un tavolo imperiale per 30 ospiti curato da Michele Zaurino e Enzo Miccio, e un allestimento con i toni blu e del verde tra cristalli, candele e peonie olandesi.

Il party è iniziato con un aperitivo chic a base di ostriche, sushi e bufala, per poi proseguire con una cena placée orchestrata su un menu gourmet: scampi alla piastra con lime e asparagi, ravioli di burrata, orecchiette alla crema di broccoli e pecorino del Gargano, ombrina con cardoncelli e, naturalmente, un finale dolce da standing ovation.

La colonna sonora? Elegante e nostalgica: la Fred Buongusto Jazz Band ha suonato dal vivo in omaggio a Fred Bongusto, che proprio quest’anno avrebbe compiuto 90 anni. E tra una nota di sax (suonato da Angelo Trane) e un brindisi, è arrivato il primo colpo di scena: il taglio di una torta griffata Christian Dior, servita a bordo piscina sotto una nuvola di 3.000 bolle di sapone.

Ma non è finita qui. Perché dopo la torta Dior, è comparsa una seconda maxi torta, firmata Gourmandise, con una scritta che ha strappato sorrisi e applausi: “16 anni per sempre!”. Dal tavolo, alla pista. Dopo la cena, balli lenti per gli amici di Monica, che già la sera prima aveva invitato a cena al roof top del Monte Saràgo di Ostuni una ventina di amici strettissimi. Accanto a lei solo gli amici più cari, la mamma Liliam, la figlia Gaia Torlontano e il fidanzato Alessio Vetrano.

Ora, vacanze pugliesi per Setta, che farà tappa a Maizza, dove hanno già alloggiato in totale privacy Alessandro Borghi e Marina Abramovich. Il 14 sera si replica con la festa di Ferragosto in tipico stile pugliese con pizzica ed effetti speciali.

E a settembre, Monica torna in onda: 'UnoMattina in famiglia' dal 13, 'Storie di donne al bivio', e 'Storie Show' in prime time con sei nuove puntate. Ma intanto… buon compleanno, sedicenne per sempre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Monica Setta Monica setta compleanno monica setta festa compleanno setta compleanno 61 anni
Vedi anche
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia
Nozze Cirielli-Campitiello, il lancio del riso sugli sposi dopo il sì - Video
Botte e insulti ad anziani e disabili in due Rsa di Pachino: 12 arresti - Video
Tesla 'premia' Musk con un mega pacchetto di azioni
News to go
Caro carburante, quanto costa viaggiare in Italia
News to go
Arriva lo scudo penale per i medici
Neve di agosto in montagna, allo Stelvio fiocchi come batuffoli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza