Morrissey arriva a Cernobbio, domani il concerto al Lake Sound Park

Morrissey si aggiunge al lungo elenco di grandi protagonisti della musica e dello spettacolo italiano e internazionale che stanno prendendo parte all'edizione 2026 del Lake Sound Park 2026. L’artista britannico, capace di attraversare generazioni con uno stile inconfondibile e di lasciare un segno indelebile sia come frontman dei The Smiths sia come solista, sarà protagonista sul palco allestito all'Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (Co) domani, 19 luglio, per l’unica data lombarda del suo tour estivo in Italia dopo il concerto sold out registrato lo scorso marzo al Fabrique di Milano. Con soli quattro album pubblicati insieme ai The Smiths, Morrissey ha contribuito a ridefinire la storia della musica, segnando un prima e un dopo. Da lì, una carriera solista straordinaria: 13 album in studio, tutti entrati nella Top 10 Uk, tre dei quali direttamente al numero 1, e un Ivor Novello Award per il contributo eccezionale alla musica britannica.

Riconosciuto per la sua scrittura unica e per la capacità di trasformare emozioni e malinconie in inni generazionali, Morrissey ha firmato brani diventati pietre miliari: da 'This Charming Man', 'How Soon Is Now?' e 'There Is A Light That Never Goes Out' dei The Smiths, fino alle hit della sua carriera solista come 'Suedehead', 'Everyday Is Like Sunday', 'Irish Blood, English Heart' e 'First of the Gang to Die'. A questo repertorio si aggiunge inoltre il nuovo album 'Make-Up Is a Lie', pubblicato nel marzo scorso. Nel 2024 ha inoltre ricevuto il Social Vanguard Award per il suo impegno e la sua dedizione alla tutela dei diritti degli animali. L'artista britannico si aggiunge al già ricco programma del festival organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production, in partnership con Villa Erba e con il contributo del Comune di Cernobbio, che quest’anno sta portando sul palco dell'Ex Galoppatoio di Villa Erba un cast di grandi nomi come Fiorella Mannoia, che ha aperto la quinta edizione del festival il 9 luglio scorso, Davide Van De Sfroos (12 luglio), Riccardo Cocciante (14 luglio), Giorgio Panariello (15 luglio), Coez (16 luglio), Il Volo (17 luglio).

E ancora, Serena Brancale (21 luglio), Alfa (23 luglio), Mannarino (24 luglio) e Luca Carboni (26 luglio), cui si aggiunge la star americana Charlie Puth (25 luglio) e alla serata di puro divertimento con 'Voglio tornare negli anni 90' (18 luglio). Una line up questa che conferma la vocazione del Lake Sound Park, ormai giunto alla sua quinta edizione, a raccontare la musica e non solo in tutte le sue sfumature, dai grandi nomi storici alle voci più rappresentative del presente, italiane e internazionali, una combinazione di artisti e linguaggi che fin dalla prima edizione hanno dato modo al Lake Sound Park di intercettare pubblici di età e gusti differenti. Programma, location d’eccezione, servizi di food & beverage di alto livello e un’atmosfera capace di rendere ogni serata speciale hanno fatto sì che il Lake Sound Park diventasse in pochi anni uno dei festival più apprezzati a livello italiano, registrando negli anni scorsi un lungo elenco di sold out.

Anche per questo 2026 MyNina darà vita ad eventi che porteranno la cultura in senso ampio in uno spazio usufruibile da un pubblico variegato e trasversale rendendo la location di Cernobbio – Villa Erba (Ex-Galoppatoio) una delle più esclusive dell’estate comasca come racconta Gianpiero Canino, ceo MyNina: “Lake Sound Park torna con un’edizione che conferma e rafforza la sua identità musicale. La line up di quest’anno parla chiaro: il festival accoglierà alcuni dei nomi più importanti della scena italiana e internazionale, costruendo un cartellone di altissimo livello in uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese. Il nostro obiettivo è offrire al pubblico serate speciali, in cui la qualità artistica e l’esperienza dal vivo siano al centro di tutto. Lake Sound Park è diventato negli anni un appuntamento riconoscibile a livello nazionale, capace di unire grandi artisti, un pubblico trasversale e una location unica come Villa Erba. Un ringraziamento sincero va a Villa Erba e al Comune di Cernobbio, partner fondamentali di questo progetto, che continuano a credere in una visione ambiziosa e ci permettono ogni anno di crescere e alzare il livello della proposta artistica”.

Oltre a nomi e location d’eccezione, il Lake Sound Park offre anche momenti di convivialità di alto livello e un’atmosfera tutta da vivere. A partire dalle 19, orario di apertura delle porte, il pubblico potrà entrare nel vivo dell’esperienza del festival e passeggiare tra i numerosi stand presenti nell’area: dal market (gestito e selezionato da Delicae Market) con proposte di abbigliamento vintage, vinili, artigianato e creazioni originali, fino a un’offerta di food & beverage varia e di qualità (in cui non mancheranno opzioni dedicate a chi predilige una cucina vegana e vegetariana, in linea con l’attenzione del festival verso un’offerta inclusiva).

Dal punto di vista logistico, la venue dispone di un parcheggio situato di fronte all’ingresso, prenotabile direttamente tramite l’apposito link Ticketone (https://www.ticketone.it/artist/lake-sound-park/parcheggio-lake-sound-park-4049377/). In occasione del festival, sarà inoltre disponibile il parcheggio delle Gallerie Bennet, che rimarrà aperto appositamente tutte le sere dei concerti. Per chi sceglie questa opzione, una navetta dedicata messa a disposizione dal Comune di Cernobbio accompagnerà il pubblico fino al Galoppatoio e garantirà il rientro a fine serata.