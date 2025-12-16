circle x black
Morta a 45 anni Rachel Carpani, l'attrice della serie 'Le sorelle McLeod'

L'attrice australiana, che aveva lavorato anche in 'Ncis: Los Angeles', è deceduta "in modo inatteso ma sereno" dopo una lunga battaglia con una malattia cronica"

Rachel Carpani - (Ipa)
Rachel Carpani - (Ipa)
16 dicembre 2025 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Addio a Rachael Carpani, nota per i ruoli nelle serie televisive 'Le sorelle McLeod' e 'Home and Away'. L'attrice australiana è morta all'età di 45 anni a Sydney. La famiglia ha annunciato con un comunicato che Carpani è deceduta "in modo inatteso ma sereno" dopo una lunga battaglia con una malattia cronica, nella notte di domenica 7 dicembre. La causa esatta della morte non è stata resa pubblica. I funerali si terranno in forma privata il 19 dicembre.

Carpani ha raggiunto la popolarità interpretando Jodi Fountain nella serie australiana 'Le sorelle McLeod' (2001-2009), per la quale è stata candidata a due Logie Awards. Più recentemente aveva recitato in 'Home and Away', nel ruolo della misteriosa Claudia Salini.

Numerosi colleghi hanno ricordato l’attrice con messaggi commossi sui social media. Bridie Carter, sua co-protagonista in 'Le sorelle McLeod', l'ha definita la "piccola della famiglia", mentre Matt Passmore, che aveva lavorato con Carpani sia in Australia sia negli Stati Uniti, le ha reso omaggio scrivendo: "Il più grande dono che ci hai dato è stato conoscerti".

Carpani aveva iniziato la carriera con ruoli minori in 'All Saints' e 'Home and Away', fino a ottenere la parte da protagonista in 'Le sorelle McLeod' nel 2001. Dopo essersi trasferita a Hollywood, aveva recitato in serie come 'Ncis: Los Angeles' e 'The Glades', interpretando successivamente il ruolo principale nella serie 'Against the Wall' e affiancando Ben Affleck nel film 'Tornare a vincere' del 2020.

Negli ultimi anni Rachel Carpani era tornata in Australia, dove aveva ripreso la recitazione in 'Home and Away', definendo l'esperienza "uno dei periodi più piacevoli sul set".

L'attrice aveva parlato apertamente della sua lunga lotta contro l'endometriosi, condizione cronica che le aveva causato dolore sin dall'adolescenza, e aveva denunciato le carenze del sistema sanitario australiano in ambito femminile. Carpani si era inoltre impegnata su temi sociali, tra cui la violenza domestica, il movimento #MeToo, le questioni indigene e il conflitto a Gaza. (di Paolo Martini)

