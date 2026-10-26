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Morto Eric Bauza, addio alla voce moderna di Bugs Bunny e Daffy Duck: aveva 46 anni

Cinema in lutto per il decesso improvviso dell'attore canadese, vincitore di un Emmy, che aveva dato voce a numerosi personaggi dei Looney Tunes

Eric Bauza - (Ipa)
Eric Bauza - (Ipa)
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26 ottobre 2026 | 08.58
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Eric Bauza, attore e doppiatore canadese vincitore di un Emmy e noto per aver prestato la voce a Bugs Bunny, Daffy Duck e a numerosi altri personaggi dei Looney Tunes, è morto all’età di 46 anni a Los Angeles a causa delle complicazioni di una patologia cardiovascolare ipertensiva. L’annuncio è stato diffuso dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

"Eric Bauza, attore e doppiatore vincitore di un Emmy, voce moderna degli iconici personaggi dei Looney Tunes Bugs Bunny e Daffy Duck, oltre che di decine di altri amati personaggi dei cartoni animati, è scomparso improvvisamente. Seguiranno ulteriori dettagli", si legge nel comunicato. Bauza era atteso nel pomeriggi di domenica 25 ottobre alla première di "The Cat in the Hat", produzione di Warner Bros. Pictures Animation, per sostenere Daffy Season, cortometraggio proiettato prima del film.

Nel corso della sua carriera, il doppiatore aveva raccolto il testimone di Mel Blanc, storica voce originale di numerosi personaggi dell'universo Looney Tunes. Per circa 15 anni aveva collaborato con Warner Bros. Animation, dando voce, tra gli altri, a Bugs Bunny, Daffy Duck, Marvin il Marziano, Foghorn Leghorn e Titti. La sua attività non si era limitata ai celebri personaggi Warner. Bauza aveva partecipato anche a produzioni come Muppet Babies e Teenage Mutant Ninja Turtles, oltre a diversi film e serie d'animazione, tra cui "Coyote vs. Acme" e "Forgotten Island".

La presidente di Warner Bros. Television Group e delle reti statunitensi, Channing Dungey, ha ricordato l'artista sottolineandone il talento e il contributo al mondo dell'animazione. «Eric Bauza era un talento vocale unico, capace di portare gioia e risate a milioni di persone in tutto il mondo», ha dichiarato, esprimendo vicinanza ai familiari e alle persone a lui care. Dungey ha inoltre evidenziato il ruolo del doppiatore nel mantenere viva l'eredità dei Looney Tunes, una tradizione che Bauza considerava uno dei più grandi onori della propria vita. Recentemente, l'attore era stato inserito nella prima edizione della lista Animation Power di The Hollywood Reporter, dedicata alle personalità più influenti del settore. In quell'occasione, il giornalista Scott Roxborough lo aveva descritto come una voce capace di rappresentare un intero universo di personaggi animati. Commentando l'accoglienza riservata a "Coyote vs. Acme", Bauza aveva espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dal film e per il lavoro delle persone coinvolte nella produzione, sottolineando quanto l'attesa fosse stata ripagata dall'entusiasmo del pubblico internazionale.

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