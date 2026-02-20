circle x black
Da Alyssa Milano a Sharon Stone, Hollywood in lutto per Eric Dane

Ricordi con commozione e gratitudine per il talento e l'umanità dell'attore noto per i ruoli in 'Grey's Anatomy' ed 'Euphoria'

Eric Dane - Ipa
Eric Dane - Ipa
20 febbraio 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 5 minuti

La notizia della scomparsa di Eric Dane ha scosso il mondo dello spettacolo, e numerosi colleghi e amici dell'attore hanno voluto condividere il loro cordoglio e i ricordi dei momenti passati insieme sul set con post sui social.

Sam Levinson, creatore della serie 'Euphoria', ha commentato: "Sono distrutto per la perdita del nostro caro amico Eric. Lavorare con lui è stato un onore. Essere suo amico, un dono. La sua famiglia è nelle nostre preghiere. Che la sua memoria sia una benedizione". Il team di 'Euphoria' e Hbo Max ha pubblicato un messaggio congiunto: "Siamo profondamente addolorati dalla notizia. Eric era incredibilmente talentuoso e Hbo è stata fortunata a lavorare con lui per tre stagioni. I nostri pensieri vanno ai suoi cari in questo momento difficile".

Molti colleghi della serie 'Grey's Anatomy' hanno affidato il loro saluto ai social: Kevin McKidd ha pubblicato una storia sua Instagram dal titolo "Rest in Peace Buddy", mentre James Pickens Jr. ha semplicemente condiviso 'Rest in Peace'. Anche Sarah Drew ha pubblicato un messaggio simile. Abc e 20th Television hanno espresso cordoglio per "il talento straordinario e la presenza indimenticabile di Eric, il cui coraggio durante la malattia ha ispirato molti".

Kim Raver, che nella serie cult interpreta la dottoressa Teddy Altman, ha definito Eric Dane "una luce". L'attrice l'ha ricordato "brillare senza sforzo" sul set di 'Grey's Anatomy' e quando era insieme alla moglie Rebecca e alle figlie. "Durante le riprese aveva una scintilla negli occhi e, con uno sguardo malizioso, recitava con un tempismo comico perfetto, una battuta che ti avrebbe steso! Ci mancherai", continua il post condiviso su Instagram.

Sharon Stone che ha recitato con Eric Dane nella terza stagione di 'Euphoria' ha scritto: "Perdere te è come perdere un tesoro, amico mio. Il tuo spirito vive in tutti noi che ti amiamo. Buon viaggio". Alyssa Milano, sua collega nella serie 'Streghe', ha ricordato il lato più personale dell'attore: "Aveva un senso dell’umorismo affilatissimo. Amava sorprendere le persone. Quando parlava delle figlie e di Rebecca, tutto in lui si ammorbidiva. Era una famiglia meravigliosa".

Nina Dobrev, co-protagonista nel film 'Redeeming Love', ha scritto: "Eric era caloroso, generoso e appassionato. La Sla è una malattia crudele. Che la sua memoria ispiri più ricerca, consapevolezza e progressi verso una cura". Anche il produttore Michael Grassi e la regista DeMane Davis di 'Brilliant Minds' hanno ricordato l'attore come "un'icona della televisione, generoso e coraggioso", sottolineando la gioia che portava sul set.

Tra gli altri messaggi, Alexander Ludwig ha scritto: "Ugh, questo fa così male. Mancherai, Eric. È stato un piacere lavorare insieme", mentre Selma Blair ha condiviso un video del loro lavoro insieme nella sitcom 'Zoe, Duncan, Jack & Jane', scrivendo: "Ti voglio bene. E anche ai tuoi". Travis Van Winkle, compagno di set in "The Last Ship", ha concluso: "Ho imparato tanto da Eric. Era un grande uomo. Grazie per i ricordi, amico mio". (di Paolo Martini)

Eric Dane Grey's Anatomy eric dane grey's anatomy eric dane euphoria
