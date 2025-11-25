Musica, Cidim: la Banda Musicale della Marina Militare venerdì alla Basilica di San Vitale a Roma

È affidata alla direzione del maestro Antonio Barbagallo l’esibizione della Banda Musicale della Marina Militare che si terrà venerdì 28 novembre, alle 19.30, all’interno della Basilica di San Vitale a Roma penultimo appuntamento del festival Sacrae Militiae Sonus - Il Suono delle Sacre Milizie, promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) con il beneplacito della Santa Sede e il sostegno di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, Presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

“La Banda Musicale della Marina Militare è uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani. L’ensemble è composto da 102 orchestrali tutti provenienti da conservatori e istituti di musica. Professionisti esperti che suonano regolarmente in Italia e all’estero con un repertorio che abbraccia ogni genere. Il programma di questo concerto infatti include musiche di Amilcare Ponchielli, Giacomo Puccini, Camillo De Nardis, Giovanni Orsomando, Davide Boario, Michele Mangani, Salvatore Schembari, Tommaso Mario. Il prossimo venerdì li ospitiamo in una delle chiese più belle della Capitale, dove la rassegna promossa dalla nostra associazione sta per concludersi”, spiega il presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice. Questo concerto, parte del progetto Cidim a Roma, è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e il patrocinio del Ministero dell’Interno Fondo Edifici di Culto, della Basilica di San Vitale e del Municipio 1 Roma Centro.