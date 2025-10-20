Musica, il rapporto Aiam 2024: oltre 2 milioni di spettatori e 11mila concerti in Italia e all'estero

Oltre 2 milioni di spettatori, 11.551 concerti in più di mille città italiane e straniere, quasi 50mila lavoratori coinvolti e 112 milioni di euro di entrate complessive: sono i numeri principali del rapporto Aiam 2024 presentato a Roma, presso il Ministero della Cultura. L'analisi, giunta alla sua terza edizione, fotografa il costo del lavoro sostenuto dalle attività Aiam, che supera i 72 milioni di euro, e genera un ritorno economico oltre quattro volte superiore ai fondi pubblici ricevuti attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV).